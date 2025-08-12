Dẹp loạn trò PK bẩn trên TikTok

"Gần đây, bạn tôi rủ vào xem livestream trên TikTok các màn thách đấu có tên PK rất náo nhiệt. Vào đó rồi, tôi giật mình khi trên màn hình hiện ra cảnh 2 người xăm trổ cởi trần văng tục, chửi bới, thách đấu, kêu gọi người xem tặng quà để "đè bẹp" đối thủ" - anh Huỳnh Văn Quý (ngụ phường Khánh Hội, TP HCM) phản ánh.

Nội dung nhảm, phản cảm

Theo anh Quý, nội dung trên rất nhảm nhưng lúc đó lại có hàng ngàn lượt người đang xem. "Lướt qua những comment (bình luận), tôi càng sợ bởi có nhiều người vào bình luận "quá đỉnh", "quá đã", "đẳng cấp"… Có người donate (quyên tặng) cả triệu đồng cho màn thách đấu. Phần "trả kèo" là cảnh người thua tự lấy đá đập mạnh vào đầu mình, diễn trò như người tâm thần… ngay trên sóng trực tiếp" - anh Quý bức xúc.

Quả thật, dạo một vòng TikTok vào tối muộn, không khó bắt gặp những màn PK kiểu này. Thuật toán nền tảng ưu tiên đưa các buổi PK vào dòng gợi ý, khiến số lượng người xem tăng nhanh. Có những video diễn cảnh khóc lóc, quỳ lạy hay mạt sát, kích động "đối thủ". Có video người chơi "trả kèo" bằng cách đập trứng sống lên đầu, chà lên khắp người rồi nuốt sống. Có video người chơi chấp nhận tự làm nhục bản thân... Đám đông không những không phản đối mà còn cổ vũ nhiệt tình. Họ cười sảng khoái, tặng thêm "quà", hô hào "thua rồi, làm đi!". Cứ thế, người xem càng "đổ" quà, người chơi càng phải diễn trò sốc để giữ chân khán giả.

Thử vào kênh của Vũ Thu Phương Verdet (hay còn gọi là cô gái bán cá viên chiên), chúng tôi nhận thấy người này từng gây sốc với các "thử thách" rửa mặt bằng nước mắm, cắn dép, rúc đầu vào bồn cầu… Hay một cô gái tuổi đôi mươi mặc áo hở ngực, quần ngắn đứng dưới mưa vì thua kèo PK với người đàn ông hơn cô hàng chục tuổi. Bên dưới, hàng trăm bình luận khiếm nhã, thúc giục phải mặc "ngắn hơn nữa".

Theo tìm hiểu, dù TikTok giữ phần lớn doanh thu quà tặng, người chơi vẫn thu về từ vài triệu đến vài chục triệu đồng mỗi trận PK nếu được tặng nhiều vật phẩm giá trị. Chính lợi nhuận "khủng" đã khiến nhiều TikToker bất chấp tạo nội dung dung tục, bạo lực, "đứng trên" mọi chuẩn mực văn hóa - đạo đức. Một số TikToker sẵn sàng lập hàng chục, thậm chí hàng trăm tài khoản phụ để lách luật, tiếp tục hoạt động sau khi bị khóa kênh.

Kẻ thua cuộc trong PK phải “tắm” nước mắm lên người hoặc ngậm dép. (Ảnh lấy từ TikTok)

Khung pháp lý đã rõ, cần siết chặt thực thi

Theo PGS-TS Trương Văn Vỹ, chuyên gia xã hội học tội phạm, PK bẩn đang khiến một bộ phận giới trẻ lệch chuẩn nhận thức, coi dung tục, bạo lực là giải trí. Về lâu dài, điều này sẽ tác động tiêu cực đến nhân cách và hành vi cộng đồng. Không chỉ gây ảnh hưởng đến người xem trẻ tuổi, PK bẩn còn làm xấu hình ảnh môi trường mạng, khiến những nội dung sáng tạo, lành mạnh bị lấn át. Đáng lo ngại, trẻ vị thành niên, nhóm khán giả dễ bị tác động nhất, lại là đối tượng khó kiểm soát vì cha mẹ thường không biết con đang xem gì.

Ở góc độ pháp lý, luật sư Trương Văn Tuấn, Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, cho biết Luật An ninh mạng 2018 quy định cấm sử dụng không gian mạng để đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10-20 triệu đồng hoặc bị phạt tù đến 7 năm. "Luật đã có, chúng ta cần áp dụng để xử lý, sớm can thiệp để tránh ảnh hưởng xấu đến sự phát triển nhân cách của giới trẻ" - luật sư Trương Văn Tuấn nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo luật sư Trương Văn Tuấn, mạng xã hội TikTok cần có trách nhiệm tạm ngừng, ngừng kết nối hoặc từ chối kết nối khi phát hiện hoặc đã xác thực các thông tin phản ánh về các nội dung, dịch vụ vi phạm Luật An ninh mạng. Trong trường hợp có yêu cầu bằng văn bản, điện thoại hoặc thư điện tử của cơ quan chức năng có thẩm quyền, trong vòng 24 giờ phải ngăn chặn, gỡ bỏ các nội dung, dịch vụ, ứng dụng vi phạm pháp luật.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, đề xuất cần sự phối hợp đồng bộ của cơ quan quản lý nhà nước, nền tảng TikTok, gia đình và xã hội. Cơ quan chức năng cần tăng cường thanh tra, giám sát, lập danh sách các tài khoản, kênh TikTok vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Áp dụng ngay các biện pháp chế tài xử phạt theo quy định. Về phía TikTok, cần điều chỉnh thuật toán hiển thị, giảm ưu tiên các nội dung PK mang yếu tố tiêu cực; áp dụng biện pháp xác thực tuổi người dùng, chặn tính năng tặng quà cho tài khoản dưới 18 tuổi; gắn cảnh báo nội dung nhạy cảm và yêu cầu xác nhận độ tuổi trước khi xem. Về phía gia đình, cha mẹ cần thường xuyên giám sát nội dung con em xem trên mạng, hướng dẫn kỹ năng nhận diện và tránh xa nội dung độc hại.

"Cộng đồng mạng, báo chí, người có ảnh hưởng cần phê phán, không cổ vũ các nội dung PK dung tục để góp phần làm sạch môi trường mạng, bảo vệ trẻ em và giữ gìn thuần phong mỹ tục" - luật sư Đào Thị Bích Liên nói.