Vụ 2 cảnh sát hy sinh: Xác định danh tính 7 đối tượng, trẻ nhất mới 16 tuổi

Thứ Sáu, ngày 03/04/2020 14:29 PM (GMT+7)

Ngay trong đêm xảy ra vụ việc 2 cảnh sát hy sinh ở Đà Nẵng, lực lượng chức năng đã truy bắt được các đối tượng liên quan, còn 2 đối tượng khác đang được làm rõ.

Liên quan đến vụ 2 cán bộ, chiến sĩ công an quận Sơn Trà hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, sáng 3/4, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị này đang nghiên cứu báo cáo, đề xuất Bộ Công an thăng cấp bậc theo quy định đối với đại úy Đặng Thanh Tuấn (41 tuổi) và trung sĩ Võ Văn Toàn (23 tuổi), thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Sơn Trà.

Theo đó, khoảng 20h40 ngày 2/4, Trung tâm chỉ huy thông tin TP.Đà Nẵng nhận được tin báo của người dân có nhóm đối tượng đua xe và cướp giật của người đi đường. Công an thành phố đã chỉ đạo Công an quận Sơn Trà triển khai lực lượng truy đuổi.

Khi di chuyển đến khu vực cầu Mân Quang, Thọ Quang, Sơn Trà thì xảy ra va chạm giao thông làm đại úy Đặng Thanh Tuấn và trung sĩ Võ Văn Toàn hy sinh, một người dân bị thương là anh Mai Quốc Long (SN 1985, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà).

Hiện trường vụ việc.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã truy bắt được các đối tượng có liên quan đến vụ việc gồm: Nguyễn Đăng An (SN 2001, trú kiệt 185 Lê Trọng Tấn), Nguyễn Văn Huy (SN 2004, trú kiệt 185 Lê Trọng Tấn), Nguyễn Văn Giang (SN 2003, tổ 33, phường Hoà Phát, quận Cẩm Lệ), Nguyễn Văn Cường (SN 1992, trú kiệt 185 Lê Trọng Tấn, tổ 33 Hoà Phát, Cẩm Lệ), Lê Ngọc Cường (SN 1994, trú tổ 33, kiệt 185 Lê Trọng Tấn), Nguyễn Đình Hoàn (SN 2000, trú kiệt 185 Lê Trọng Tấn, Hoà phát, Cẩm Lệ), Nguyễn Đình Long (SN 2004, tổ 33, kiệt 177 Lê Trọng Tấn).

Ngoài ra, 2 đối tượng khác đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Nguyễn Đăng An (SN 2001, trú kiệt 185 Lê Trọng Tấn).

Nguyễn Văn Huy (SN 2004, trú kiệt 185 Lê Trọng Tấn).

Nguyễn Văn Giang (SN 2003, trú tổ 33, phường Hoà Phát, quận Cẩm Lệ).

Nguyễn Văn Cường (SN 1992, trú kiệt 185 Lê Trọng Tấn, trú tổ 33 Hoà Phát, Cẩm Lệ).

Lê Ngọc Cường (SN 1994, trú tổ 33, kiệt 185 Lê Trọng Tấn).

Nguyễn Đình Hoàn (SN 2000, trú kiệt 185 Lê Trọng Tấn, Hoà Phát, Cẩm Lệ).

Nguyễn Đình Long (SN 2004, trú tổ 33, kiệt 177 Lê Trọng Tấn).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguồn: http://danviet.vn/phap-luat/vu-2-canh-sat-hy-sinh-xac-dinh-danh-tinh-7-doi-tuong-tre-nhat-moi-16...Nguồn: http://danviet.vn/phap-luat/vu-2-canh-sat-hy-sinh-xac-dinh-danh-tinh-7-doi-tuong-tre-nhat-moi-16-tuoi-1075231.html