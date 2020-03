Cuộc gọi cuối với cha của thượng úy trẻ trước lúc hy sinh: "Con đang làm nhiệm vụ"

Thăng hàm đại úy cho chiến sĩ hy sinh khi bắt tội phạm ma túy Ngày 23/3, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Bộ Công an đã chấp thuận thăng quân hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với đồng chí Sầm Quốc Nghĩa (công an huyện Quế Phong), chiến sĩ hy sinh trong khi truy bắt tội phạm ma túy. Lãnh đạo công an tỉnh cho hay, trước mắt thăng quân hàm vượt cấp từ Thượng úy lên Đại úy, còn các chế độ chính sách khác đang được Công an tỉnh hoàn tất thủ tục gửi Bộ Công an.