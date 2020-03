Một chiến sĩ công an Nghệ An hy sinh khi vây bắt tội phạm

Chủ Nhật, ngày 22/03/2020 17:00 PM (GMT+7)

Một chiến sỹ công an ở Nghệ An đã hi sinh khi tham gia vây bắt đối tượng buôn bán trái phép chất ma túy.

Chiều 22/3, lãnh đạo UBND huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, một chiến sĩ Công an huyện Quế Phong đã hi sinh khi đang vây bắt nhóm đối tượng buôn bán trái phép chất ma túy.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng trưa 22/3, lực lượng Công an huyện Quế Phong vây bắt một đối tượng buôn bán ma túy trên địa bàn xã biên giới Nậm Giải (Quế Phong).

Khi đang vây bắt thì đối tượng bất ngờ dùng hung khí chống trả quyết liệt. Quá trình chiến đấu, chiến sỹ S.Q.N. (SN 1991) bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Quế Phong. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên chiến sỹ công an này đã tử vong.

Hiện, các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đang điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

