2 công an ở Đà Nẵng tử nạn khi truy đuổi cướp

Thứ Sáu, ngày 03/04/2020 00:30 AM (GMT+7)

Trong lúc làm nhiệm vụ, 2 công an tại Đà Nẵng nhận tin báo về đối tượng cướp giật, quá trình truy đuổi khiến 2 chiến sĩ gặp nạn, tử vong.

Công an phong tỏa hiện trường vụ việc

Khuya 2/4, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng xác nhận, thông tin có 2 chiến sĩ công an vừa tử nạn khi đang làm nhiệm vụ. 2 chiến sĩ tử vong thuộc Công an quận Sơn Trà, gồm: Đại úy Đ. (SN 1979) và Trung sĩ V.V.T (SN.1997).

Thông tin ban đầu, thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng và chỉ đạo của UBND thành phố, công an thành phố và các quận ứng trực gần như 100% các tuyến đường để ngăn chặn việc tụ tập đông người.

Khoảng 20h40, Trung tâm chỉ huy nhận được thông tin có nhóm thanh thanh thiếu niên, trong đó có một xe mang biển số 36 (tỉnh Thanh Hóa-PV) đi lạng lách đánh võng và cướp giật của người đi đường.

Nhận tin báo, Trung tâm chỉ huy gọi cho công an quận Sơn Trà, công an quận Sơn Trà thông tin cho các chốt về vụ việc. Trong các chốt có 2 cán bộ (Đội CSGT- Trật tự) ra ứng trực ngay và đuổi theo đối tượng cướp giật theo thông tin của người dân báo.

Tuy nhiên, khi đuổi theo đối tượng nghi vấn đến khu vực cầu Thuận Phước (quận Sơn Trà), không may gặp nạn, tử vong.

Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

