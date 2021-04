Rớt nước mắt gia cảnh nữ công nhân vệ sinh bị đánh tử vong giữa phố Hà Nội

Thứ Hai, ngày 05/04/2021 15:00 PM (GMT+7)

Theo đồng nghiệp của chị H., vì hoàn cảnh đặc biệt, dù đã 43 tuổi nhưng chị vẫn chưa lập gia đình.

Đau thương bao trùm căn nhà nơi tổ chức hậu sự cho chị V.T.H

Liên quan đến vụ nữ công nhân vệ sinh bị sát hại, ngày 5/4, Công an quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội đã bàn giao thi thể chị V.T.H (SN 1978, trú quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) cho gia đình để đổ chức hậu sự.

Rất đông người thân, họ hàng, hàng xóm và đồng nghiệp đã đến nhà chị H. để tiễn đưa người phụ nữ xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng. Có mặt tại tang lễ của chị H., một đồng nghiệp của nạn nhân cho biết, tại công ty, nhiều người đã bàng hoàng khi biết tin chị H. gặp nạn.

Dù làm cùng một công ty nhưng người đồng nghiệp này phụ trách thu gom rác thải ở tuyến đường khác, còn chị H. được phân công thu gom rác trên tuyến đường Cầu Giấy - Xuân Thuỷ.

"Dù đã 43 tuổi nhưng chị H. vẫn chưa lập gia đình. Ngoài giờ đi làm, chị vẫn chăm nom bố mẹ nay đã cao tuổi, sức khoẻ yếu và một người chị gái bị tật nguyền. Ngoài ra, chị H. nhận chăm sóc cả một cháu gái không được nhanh nhẹn", người đồng nghiệp nghẹn ngào khi nói về hoàn cảnh của chị H.

Lê Như Toàn tại trụ sở công an.

Một số người hàng xóm cho biết thêm, chị H. rất vui tính, hiền lành nên ai cũng quý mến. Nhiều năm qua, có nhiều người đến đặt vấn đề cưới hỏi nhưng chị H. không muốn gả.

“Mỗi ngày đi làm, H. đều sang nhà lo cơm nước cho bố mẹ rồi mới đi. Sự việc xảy ra khiến bố mẹ H. khóc ngất từ đêm qua, chỉ gọi tên con. Mọi người đều phải đến chăm sóc cho ông bà, sợ ông bà suy sụp quá”, một người hàng xóm lớn tuổi chia sẻ.

Trước đó, khoảng 21h tối 4/4, Công an quận Cầu Giấy nhận được tin báo chị V.T.H (SN 1978, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) - là nhân viên Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên đang đẩy xe chở rác trên đường Cầu Giấy hướng về đường Xuân Thủy. Lúc này, chị H. bất ngờ bị một nam thanh niên dùng gạch đập nhiều lần vào đầu gây tử vong tại chỗ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Nhận tin báo, Công an quận Cầu Giấy đã phong toả hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 viên gạch là tang vật gây án. Chị H. tử vong do đa chấn thương tại vùng đầu. Hung thủ được xác định là Lê Như Toàn (SN 1991, trú tại Tam Điệp, Ninh Bình).

Quá trình đấu tranh với Toàn, cơ quan công an xác định Toàn và chị H. không có mâu thuẫn cá nhân, đối tượng nảy sinh ý định giết người bột phát và chị H. đã trở thành nạn nhân.

Qua việc rà soát nhân thân của Toàn, cơ quan điều tra cũng làm rõ đối tượng là người không có nghề nghiệp ổn định, bản thân Toàn có tiền sử bệnh tâm thần.

