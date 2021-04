Bắt giữ nghi phạm sát hại cụ bà 65 tuổi rồi phi tang xác trong bể nước

Thứ Bảy, ngày 03/04/2021 13:59 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã bắt giữ Chảo Ông Khé để làm rõ vụ việc cụ bà 65 tuổi bị sát hại tại nhà, đồ đạc bị lục tung.

Liên quan đến vụ cụ bà 65 tuổi bị sát hại ở Lào Cai, ngày 3/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Chảo Ông Khé (ở thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

Chảo Ông Khé tại trụ sở công an

Trước đó, ngày 2/4, Công an huyện Bát Xát và phòng PC02 nhận tin báo tại xã Mường Vi, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ án mạng.

Vào trưa cùng ngày, trai bà V.T.C. (65 tuổi, ở xã Mường Vi) đi làm về thì phát hiện mẹ đã tử vong. Hiện trường là nhà riêng của gia đình hỗn loạn khi nhiều đồ đạc bị lục tung.

Nhận tin báo, Công an huyện Bát Xát phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai phong toả, khám nghiệm hiện trường và tử thi. Qua điều tra, lực lượng công an xác định bà C bị hung thủ sát hại trên cạn, sau đó bị dìm xác xuống bể nước để phi tang.

Kết hợp với việc nhiều đồ đạc trong nhà bị lục tung, hiện trường hỗn loạn, cơ quan điều tra nhận định đây có thể là vụ việc có dấu hiệu giết người, cướp tài sản.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng

Sau khi rà soát hàng loạt đối tượng nghi vấn, cơ quan công an xác định nghi phạm gây ra vụ án mạng là Chảo Ông Khé.

Đến 22h tối 2/4, lực lượng phòng PC02 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ Khé và đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

Theo phòng PC02, Khé vừa chấp hành xong án phạt tù về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

