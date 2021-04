Nam thanh niên dùng gạch sát hại dã man nữ công nhân vệ sinh ở Hà Nội

Thứ Hai, ngày 05/04/2021 08:51 AM (GMT+7)

Cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm sau khi đối tượng gây án.

Lực lượng công an phong toả hiện trường vụ án mạng.

Ngày 5/4, trao đổi với PV, một cán bộ điều tra Công an quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng nam giới để điều tra về hành vi Giết người.

Theo vị cán bộ này, tối muộn 4/4, Công an phường Dịch Vọng nhận tin báo tại trước cửa quán cà phê ở 302 phố Cầu Giấy, phường Dịch Vọng xảy ra một vụ án mạng, nghi phạm là một nam thanh niên còn nạn nhân là một nữ công nhân vệ sinh môi trường. Sự việc sau đó được Công an phường Dịch Vọng thông tin, phối hợp với đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy để điều tra, làm rõ.

Sau khi phong toả hiện trường để làm công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, lực lượng công an đã xác minh và bắt giữ một nam thanh niên được xác định là hung thủ gây ra vụ án mạng.

Quá trình điều tra, bước đầu, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy xác định đối tượng đã sử dụng gạch đập nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

“Đối tượng vẫn đang khai nhận linh tinh, không rõ ràng về hành vi phạm tội của mình. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai của đối tượng”, vị cán bộ này thông tin.

