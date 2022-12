Những "con thiêu thân" mùa World Cup 2022: Khi đồng tiền trôi về miền... "địa ngục"

Trái bóng World Cup 2022 đã lăn, dõi mắt theo màn hình tivi là cảnh các đấng nam nhi và "bóng hồng" hào hứng cổ vũ những trận bóng nẩy lửa. Tuy nhiên, bên cạnh đó là những màn cá cược diễn ra ở nhiều nơi. "Nói cá độ cho vui, nhưng lao vào như những "con thiêu thân" thì quả là cay đắng phần nhiều. Coi chừng... "xuân này con không về" - Anh Hoàng Hải (ngụ Q.Bình Thạnh, TPHCM) chia sẻ trong lúc đang xem trận bóng vào đêm 22-11-2022. Được biết, đã có người quen rao bán qua mạng chiếc xe tay ga đang dùng: "Messi đã thua, ai cần liên hệ để em còn gỡ"... Và biết bao hoàn cảnh khái mùa giải mới mở ra đã mê cá độ và lâm vào nợ nần.

Bóng chưa lăn đã cá cược

"Ối trời! Sao mà cá sớm dữ vậy?" - Tôi phải thốt lên khi trên màn hình chiếu cảnh chuẩn bị trận đấu giữa hai đội Đan Mạch - Tunisia sắp diễn ra tại bảng D vào đêm 22-11. Tụ tập tại quán cà phê ở Q.Bình Thạnh là rất nhiều "quý ông", trong đó có nhóm bạn của tôi. Họ chia nhau "bắt kèo" hai phe theo phía phải hay trái màn hình. Anh Hải nói: "Bắt kèo cho vui thôi. Bên nào thua là trả tiền cà phê cho bên thắng, chứ không phải cá độ tiền bạc gì đâu". Nhưng đó là lý giải của anh bạn tôi. Nhìn qua bàn bên cạnh, người đàn ông đang loay hoay với chiếc ĐTDĐ. Tôi dò hỏi, mới hay anh ta đang "bắt kèo" bên nào bị phạt góc trước, đội nào thủng lưới trước, rồi tỉ số sau cùng... Thấy tôi hỏi nhiều, người đàn ông thận trọng ngó tôi rồi lặng lẽ rời quán.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá hàng chục ngàn tỷ đồng vừa bị triệt phá

Anh Hải cho hay, hiện giờ có rất nhiều người cá độ qua mạng, chứ ít ai bắt kèo kiểu "tay đôi" với nhau; đánh tỉ số là rất nhiều vì "ăn" được nhiều "lai"; rồi cá độ bên nào phát bóng, thậm chí là phạt góc đội nào trước, đội nào sau. "Nói chung là cái gì cũng có thể được cá độ, "bắt kèo" tuốt" - Anh Hải tỏ ra am hiểu.

Anh T. (ngụ Q.Gò Vấp) thì mạnh miệng hơn, vì đã sạch túi nên nói thẳng ai muốn mua thì bán luôn chiếc xe tay ga SH đang đi để lấy tiền cá cược mùa World Cup này. Tôi hỏi bán rồi lấy gì làm phương tiện đi lại hàng ngày, anh T. đáp ngay: "Tới đâu hay tới đó. Biết đâu sau mùa World Cup 2022 này kiếm lại vài chiếc, mà không biết chừng sắm "xế hộp" đi cho oách". "Vậy từ hôm trái bóng World Cup lăn đến nay, anh thắng hay thua?" - Tôi hỏi dò. Anh T. sẵng giọng: "Có vài đồng hết rồi. Rao bán chiếc xe bữa giờ chưa thấy ai mua, bực quá!". Nghe tôi khuyên đừng để niềm vui xem bóng đá bị đánh mất vào những cuộc cá cược, anh T. im lặng, bỏ đi.

Công an sẽ truy vết cá độ qua mạng

Hiện nay, tình trạng cá độ qua mạng do nhiều đường dây tổ chức đánh bạc trái phép xảy ra ở nhiều nơi trong cả nước đã bị lực lượng Công an triệt phá. Điều mà "dân cá độ” phải biết là những ai tham gia cá cược qua mạng đều vi phạm pháp luật. Các hình thức cá độ qua mạng sẽ bị truy vết, từng đối tượng đánh bạc đều lưu lại số tiền tham gia hoạt động cá cược, số lần và cả thời gian chi tiết (lúc nào, mấy giờ, mấy phút), là cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc. Bộ Công an cho biết, thời gian qua, lực lượng Công an liên tiếp triệt phá nhiều đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng với số tiền lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng. Qua đó cho thấy, tội phạm cá độ trên không gian mạng có xu hướng diễn biến phức tạp, nhất là thời gian diễn ra World Cup 2022.

Nhóm cá độ bóng đá gần 100 tỷ đồng tại tỉnh Thanh Hóa

Theo Trung tướng Tô Ân Xô (Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an), về phương thức, thủ đoạn hoạt động, các đường dây cá độ bóng đá được hình thành bởi những đối tượng cầm đầu chuyên tổ chức đánh bạc, thường là những đối tượng hình sự, giới "anh chị”, móc nối với "nhà cái" quản lý các website cá độ (như M88.com, Fun88.com, Bong88.com...) có máy chủ đặt tại nước ngoài, để thiết lập, chia nhỏ tài khoản cho các "chân rết" tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng tại Việt Nam, với nhiều hình thức quảng cáo, chào mời công khai bằng tiếng Việt.

Các đối tượng tội phạm cá độ bóng đá trên không gian mạng thường có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng, như: dùng thiết bị di động thông minh có kết nối Internet để trao đổi thông tin, thực hiện hành vi phạm tội; lợi dụng sơ hở trong quản lý, kiểm soát không gian mạng, "sim rác", thanh toán... để thực hiện hành vi phạm tội. Người chơi chỉ cần có các thiết bị kết nối Internet, đăng ký tài khoản thành viên, mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng, chuyển tiền vào tài khoản hoặc nạp tiền đánh bạc thông qua thẻ cào điện thoại, qua cổng trung gian thanh toán để tham gia cá cược. Nếu thua mà không có tiền thanh toán, người chơi có thể bị các đối tượng cầm đầu cưỡng ép trả tiền bằng nhiều cách thức, như: bắt, giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, thuê các đối tượng hình sự gây áp lực tinh thần để đòi nợ...

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua không gian mạng, Bộ Công an khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá dưới mọi hình thức. Cạnh đó, quan tâm quản lý, giáo dục, vận động người thân và những người xung quanh nâng cao cảnh giác, tránh xa cá độ bóng đá. Trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá, cần kịp thời báo tin tố giác đến cơ quan công an gần nhất hoặc qua đường dây nóng của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an (ĐT: 0692.348.569) để có biện pháp điều tra, xử lý. Lực lượng Cảnh sát hình sự, An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Quản lý hành chính về TTXH cùng các lực lượng nghiệp vụ khác sẽ quyết liệt vào cuộc, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật cao để phát hiện, xử lý những đối tượng tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Một đối tượng bị bắt giữ

Tổ chức và đánh bạc đều bị xử lý

Hồi tháng 4-2022, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ 43 bị can có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, với số tiền vi phạm lên đến hơn 87.000 tỷ đồng. Trong đó, có 12 bị can bị đề nghị truy tố về 2 tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc, 21 bị can về tội tổ chức đánh bạc, 10 bị can về tội đánh bạc. Theo kết luận điều tra, các bị can Huỳnh Long Bạch và Huỳnh Long Nhu có vai trò cầm đầu, chỉ đạo đồng bọn thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại 2 website: Swiftonline..., Naga... Cơ quan điều tra đã trích xuất dữ liệu tại website: Naga..., phát hiện có 5.067 tài khoản tham gia đánh bạc. Bạch, Nhu và đồng bọn đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng bằng phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, lôi kéo khoảng 25 triệu tài khoản tham gia, với số tiền dùng để đánh bạc là 87.612 tỷ đồng.

Khi World Cup 2022 mở màn, cũng là lúc lực lượng Công an trên cả nước tấn công mạnh vào các đường dây bài bạc, nhất là cá độ bóng đá. Ngày 23-11-2022, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự 12 đối tượng trong đường dây đánh bạc hàng chục ngàn tỷ đồng. Trong đó, một số đối tượng trực tiếp tham gia đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc, gồm: Bùi Phương Thảo (SN 1987, ngụ Q5), Bùi Văn Thọ (SN 1965, ngụ Q4), Nguyễn Công Lâm (SN 1973, ngụ Q.Bình Thạnh; có 1 tiền án về tội giết người), Nguyễn Trung Kiên (SN 1982, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai)...

Đây là vụ án lớn vừa được khám phá. Qua công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Cơ quan thường trực tại TPHCM đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, đá gà, thầu lô, số đề truyền thống trên mạng Internet, do các đối tượng người Việt Nam cầm đầu, đặt máy chủ tại Campuchia và chỉ đạo, điều hành một số đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật tại TPHCM cùng một số tỉnh, thành phố phía Nam.

(Còn tiếp...)

XEM THÊM CÁC KỲ 1

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/phong-su/bai-1-khi-dong-tien-troi-ve-mien-dia-nguc_140309.htmlNguồn: https://congan.com.vn/vu-an/phong-su/bai-1-khi-dong-tien-troi-ve-mien-dia-nguc_140309.html