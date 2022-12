Những "con thiêu thân" trong mùa World Cup 2022: Canh bạc "cháy túi"

Tiếng lóng "khô máu" được dân cá độ bóng đá lý giải: "Là chơi hết tiền, vét sạch tiền, có bao nhiêu đem cá độ hết. Hay "khô máu" là bất chấp ngày mai ra sao, vì hết tiền rồi". Sau khi thua đậm, ngậm ngùi đau khổ, những "con thiêu thân" có biết rằng số tiền cá cược chỉ làm giàu cho những đối tượng tổ chức đánh bạc? Trong khi con bạc lại mang nợ nần và đặc biệt là phải đối mặt với lao lý.

"Xuống xác"nát tương lai

Qua nhiều vụ án từng được tòa án xét xử về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc, tất cả bị cáo đều bị trừng phạt nghiêm minh bằng những bản án thích đáng, nhằm răn đe, mang tính giáo dục chung. Tuy nhiên, mỗi khi trái bóng World Cup lăn thì đối với các con bạc lại là "mùa" cá độ. Họ lao vào sát phạt thắng - thua, bất chấp ngày mai ra sao. Số tiền lao động hoặc đầu tư, thậm chí vay mượn có được đều bị các "bác thằng bần" ném sạch vào những lần cá độ. Biết bao cảnh nhà tan cửa nát, gia đình lục đục vì kinh tế trở nên khó khăn, nợ nần, kéo theo nhiều thảm cảnh và là nguyên nhân dẫn đến nhiều hành vi phạm tội. Tại các phiên tòa xét xử, điểm chung của các đối tượng vẫn là con bạc thua "cháy túi". Nhiều vụ án cho thấy có cả những đối tượng mê cờ bạc là trí thức, có trình độ nhận thức pháp luật xã hội cao. Vậy mà họ vẫn "nướng" sạch trong chốc lát những đồng tiền mồ hôi nước mắt vất vả mới kiếm được với trò chơi "đỏ đen".

Còn nhớ trong lần tham gia đưa tin về phiên tòa do TAND TPHCM xét xử một đường dây bài bạc, cá độ bóng đá, thấy tôi ngồi gõ trực tiếp trên laptop về diễn biến quá trình Hội đồng xét xử thẩm vấn các bị cáo là con bạc, anh N.V.H (36 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) ngồi cạnh rồi làm quen. Hóa ra anh H. cũng là bị cáo (con bạc) trong vụ án. Do số lượng bị cáo rất đông nên khi giải lao anh H. ra ngoài phòng xử ngồi nghỉ. Anh này trần tình: "Vốn là kỹ sư xây dựng, tôi cũng có chút tiền để dành. Lướt web thấy trên mạng rao cá độ với mức ăn thua rất cao, mà thấy toàn thắng rất dễ, rồi một lần tôi nạp tiền vào tài khoản để chơi thử. Nhưng không làm chủ bản thân, tôi đã lao vào cá cược những trận bóng tận bên... trời Tây".

Phiên xử các bị cáo trong đường dây cá độ bóng đá do Chiu Hao Cheng cầm đầu

Từ thua vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng, mà thắng chỉ vài chục triệu đồng, đến khi lực lượng công an đến nhà, anh H. mới tá hỏa vì mình đã tham gia đánh bạc, thua gần 200 triệu đồng. Theo anh H., trong lúc cố gắng gỡ số tiền thua thì càng thua đậm hơn. "Cứ ngỡ cá độ trên mạng thì ai mà biết mình, giờ mất hết sự nghiệp, bị khởi tố, nhưng cho tại ngoại. Đến khi có giấy triệu tập đi hầu tòa, tôi xấu hổ vô cùng. Tiền mất, gia đình và người quen vừa cảm thông, vừa khinh khi. Có người còn mắng tôi là "học cho nhiều mà... ngu" - Anh H. vẻ đau khổ, chia sẻ.

Mới đây, có một vụ án "ông trùm" đã chết, nhưng 75 đối tượng liên quan vẫn bị truy tố. Đó là đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng bằng nhiều website, gồm: Fun99.com, M88.com, 188bet.com, 11bet.com, 12bet.com..., với số tiền cá cược lên đến hơn 30.000 tỷ đồng do Chiu Hao Cheng (quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc; đã chết) cầm đầu. Vụ án này có nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Từ ngày 23-4-2019, các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an phối hợp Công an TPHCM cùng nhiều đơn vị khác lập 30 tổ công tác, tiến hành bắt giữ và khám xét tại nhiều điểm. Sau đó, cơ quan điều tra hoàn tất kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố 75 bị can. Ngày 16-8-2022, TAND TPHCM xét xử và quyết định trả hồ sơ, yêu cầu Viện KSND TPHCM điều tra bổ sung một số vấn đề liên quan.

Theo hồ sơ và kết luận điều tra, từ tháng 3-2017 đến tháng 4-2019, "ông trùm" Cheng đã lôi kéo, hướng dẫn hơn 2.000 tài khoản đánh bạc qua mạng. Tất cả con bạc đều thua "cháy túi". Như các bị can Ninh Thế Hiệp tham gia đánh bạc qua mạng, thua hàng trăm triệu đồng, Trần Thanh Dũng thua khoảng 500 triệu đồng, Võ Quốc Hưng thua 200 triệu đồng, Ngô Quốc Huy thua 300 triệu đồng... Các con bạc nhiều lần đăng nhập vào những website cá cược với số tiền rất lớn, từ 5 triệu cho đến hàng tỷ đồng và tất cả đều... thua. Trong vụ án này, điều đáng quan tâm hơn cả là trong số 52 bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc, có nhiều bị cáo là lao động tự do, phụ giúp việc tại gia đình, làm cho công ty gia đình, chạy xe công nghệ, công nhân, giáo viên, viên chức, có trường hợp tốt nghiệp đại học, thạc sĩ...

Vỗ béo "nhà cái"

Ông bà ta có câu "Cờ bạc là bác thằng bần", bởi mê mẩn và tham gia trò chơi này mà ăn thua bằng tiền thì chắc chắn sẽ dẫn đến nghèo túng. Điều đó rất dễ hiểu. Ai đã mê đánh bạc mà thắng lúc đầu thì luôn muốn thắng thêm, còn bị thua thì ham gỡ, chung quy lại thì càng gỡ càng thua. Khi con bạc lao vào cá cược như những "con thiêu thân" thì chỉ làm giàu cho những đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức cá độ, bài bạc. Cho nên không ai mê đánh bạc mà làm giàu được, chỉ thấy vì cờ bạc mà bán nhà, bán đất, gây khổ cho vợ, chồng lẫn cha mẹ, con cái. Còn những đối tượng tổ chức cá độ, bài bạc để thu lợi bất chính thì sớm muộn gì cũng bị pháp luật "sờ gáy" và phải trả giá đắt.

"Ông trùm" Nguyễn Minh Thành khai có ngày thu lợi bất chính đến 7 tỷ đồng

Trước đây, có nhiều đường dây cá độ trên phạm vi cả nước bị lực lượng công an triệt phá, hầu hết các đối tượng tổ chức đánh bạc thường sống trong nhung lụa giàu sang, cho đến khi bị bắt giữ, ra tòa lãnh mức án thích đáng. Như vụ đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng hàng ngàn tỷ đồng do Phan Sào Nam cùng một số đối tượng khác tổ chức, gây chấn động dư luận. Đến vụ án điển hình mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Nam Từ Liêm (TP.Hà Nội) phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an khám phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô rất lớn trên địa bàn Hà Nội mới đây. Đối tượng cầm đầu đường dây cờ bạc này là Nguyễn Minh Thành (32 tuổi, ngụ P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội).

Sau khi bị bắt, "ông trùm" Nguyễn Minh Thành khai nhận: Thời gian đầu, mỗi tháng đường dây đánh bạc do Thành tổ chức chỉ thu lợi bất chính khoảng 100 triệu đồng. Nhưng trong khoảng 2 tháng Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt (từ tháng 6-2021 đến tháng 8-2021) thì doanh thu tăng đột biến, có tháng lên đến 200 tỷ đồng. Trung bình một ngày "ông trùm" này thu lợi bất chính lên đến 7 tỷ đồng. Với số tiền kiếm được, không lạ khi Thành sở hữu đến 5 ôtô hạng sang (trị giá khoảng 50 tỷ đồng), 3 căn hộ cao cấp ở Hà Nội...Còn các đồng phạm giúc sức đắc lực của Thành là Duy, Nhật Anh... cũng đều sắm ôtô tiền tỷ trở lên.

Mới đây, đường dây đánh bạc quy mô rất lớn trong những ngày đầu World Cup 2022 bị Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TPHCM triệt phá, các đối tượng trực tiếp tham gia tổ chức đánh bạc, đánh bạc gồm: Bùi Phương Thảo (SN 1987, ngụ Q5), Bùi Văn Thọ (SN 1965, ngụ Q4), Nguyễn Công Lâm (SN 1973, ngụ Q.Bình Thạnh, TPHCM), Nguyễn Trung Kiên (SN 1982, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai)... Điều tra ban đầu cho thấy, đường dây này tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, đá gà, thầu lô, số đề truyền thống qua mạng Internet, do các đối tượng người Việt Nam cầm đầu, đặt máy chủ tại Campuchia và chỉ đạo, điều hành một số đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật tại TPHCM cũng như một số tỉnh, thành phố phía Nam.

Căn cứ lời khai của các đối tượng trên và chứng cứ, tài liệu liên quan, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an bước đầu xác định, từ khoảng đầu năm 2021 đến nay, một số đối tượng góp vốn tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá, đá gà, đánh bài qua mạng Internet thắng thua bằng tiền lên đến khoảng 30.000 tỷ đồng. Các đối tượng thành lập nhiều "group" (nhóm) trên ứng dụng Telegram, Viber... để lấy tài khoản tổng (super), sau đó giao cho các đối tượng kỹ thuật chia nhỏ thành nhiều "tài khoản con" rồi chuyển cho các "đại lý” cấp dưới cùng con bạc để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các tài khoản tổng có từ 500.000 - 2.000.000 điểm, mỗi điểm quy ước từ 5.000 - 10.000 đồng (tương ứng số tiền cao nhất khoảng 20 tỷ đồng/tài khoản). Hàng ngày, các đối tượng tính toán số tiền thắng - thua và giao nhận với "đại lý” cấp dưới cũng như con bạc bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc giao nhận tiền mặt trực tiếp.

(Còn tiếp...)

