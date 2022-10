Vụ án lúc đêm khuya và tên sát thủ bị "quỷ dữ" điều khiển: Cái chết thương tâm của bé gái 15 tuổi

Tối muộn 25/3/2020, người dân thôn 3 (xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) bị sốc khi nghe tin bé gái 15 tuổi bị kẻ ác sát hại tại nhà riêng. Vùng quê yên bình với nghề nuôi trồng thủy hải sản trở nên hoang mang tột độ.

Án mạng khi trời tối

Hơn 22h ngày 25/3/2020, ông P.N.S (SN 1963, trú tại thôn 3, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) lái xe trở về nhà sau khi đi dự một đám tang.

Trời tối, bên trong nhà hắt ra thứ ánh sáng đèn điện yếu ớt. Bước chân vào tới phòng khách, ông S bàng hoàng khi thấy cô con gái mới 15 tuổi đang nằm thoi thóp dưới đất, cơ thể được cuốn bởi chiếc màn tuyn.

Ông S chạy lại bế con gái thì thấy hơi thở đã rất yếu. Dù được đưa đi bệnh viện ngay tức thì, nhưng cháu bé đã tử vong.

Tin báo được chuyển về Công an huyện Kiến Thụy và Công an TP Hải Phòng. Tại hiện trường, công an phát hiện trên nền nhà có rất nhiều vết máu. Đồ vật có dấu hiệu đổ vỡ, xáo trộn.

Tiến hành khám nghiệm, công an nhận định nạn nhân tử vong do mất máu cấp, trên cơ thể có tới gần 70 vết thương do vật sắc, nhọn gây nên.

Những dữ kiện này khiến lực lượng điều tra nghĩ tới một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Các giám định viên cũng cho rằng, hung thủ khi gây án đã thể hiện "quyết tâm" cao độ, giống như sự trút giận trong cơn thù tức đỉnh điểm.

Khi mở rộng hiện trường, công an xác định các đồ vật, tài sản trong nhà ông S vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị cạy phá. Tuy nhiên, chiếc điện thoại mà cháu bé hay sử dụng thì đã biến mất.

Dấu hiệu này cho thấy, rất có thể đây là vụ án giết người và cướp tài sản. Tuy nhiên, ai là kẻ có thể gây ra tội ác lại là một câu hỏi không dễ trả lời.

Khoanh vùng

Các điều tra viên Công an TP Hải Phòng tiến hành rà soát toàn bộ các mối quan hệ làm ăn, bạn bè của gia đình ông S cũng như của cháu bé. Theo đánh giá, gia đình ông S có kinh tế trung bình. Dù mua ô tô nhưng ông S vẫn hay dùng chiếc xe này để chạy thêm taxi khi rảnh hoặc có khách.

Trong cuộc sống, ông S không nợ nần hay phát sinh mâu thuẫn với ai. Về phần cháu bé, các trinh sát cũng nhận được rất nhiều lời nhận xét tốt. Cơ bản, cuộc sống của gia đình và cá nhân ông S, cháu bé không có dấu hiệu bất thường, không đủ để trở thành động cơ cho một vụ án man rợ đến vậy.

Cùng thời điểm này, Công an TP Hải Phòng cũng tập trung sàng lọc hàng chục đối tượng cộm cán trong diện quản lý, các đối tượng ma túy, cờ bạc và bất minh về tài chính. Tuy nhiên, dù bỏ ra nhiều công sức mà kết quả thu lại vẫn chỉ là con số 0 tròn chĩnh.

Khi xác minh, các trinh sát cũng phát hiện ra một nghi vấn về bản thân nạn nhân. Theo đó, cháu bé có một người bạn trai thân thiết. Do con gái vẫn đang ở tuổi ăn học và còn bé nên bố mẹ đã nhiều lần nhắc nhở con.

Vào chiều 25/3, cháu có đi chơi với người bạn này rồi mới về nhà. Dù vậy, khi làm việc, các điều tra viên đã loại mối quan hệ này ra khỏi vòng nghi vấn. Cậu bạn kia hoàn toàn không liên quan đến vụ án.

Bóng người trong đêm

Song song với công tác sàng lọc các mối quan hệ của gia đình nạn nhân và bản thân cháu bé, Công an TP Hải Phòng còn tiến hành rà soát, trích xuất một loạt các camera an ninh xung quanh hiện trường vụ án.

Nhà nạn nhân ở thôn 3, đây là địa bàn có nhiều trang trại, đầm nuôi trồng thủy hải sản nên khá thưa thớt. Vụ án xảy ra vào tối muộn, lại đúng thời điểm dịch COVID – 19 đang lây lan nên hầu hết người dân chỉ ở trong nhà. Việc truy tìm nhân chứng hoàn toàn không khả thi.

Sau nhiều giờ làm việc, các trinh sát Công an Hải Phòng cũng thu được đoạn clip từ camera nhà dân lắp gần hiện trường.

Thời điểm xảy ra vụ án, có một bóng người, nhận định là đàn ông, tầm tuổi trên dưới 20 đã đi từ phía sau vào nhà ông S. Khoảng 15 phút, người thanh niên này trèo tường trở ra, dáng chạy vội vã, xiêu vẹo và lẩn vào màn đêm.

Chất lượng hình ảnh từ những đoạn hình này rất thấp, các điều tra viên không thể nhận dạng đối tượng, chỉ có thể miêu tả người này mặc áo phông cộc tay, mặc quần bò…

Do địa bàn thôn 3 và xã Kiến Quốc có nhiều đường ngang, ngõ tắt, đầm tôm nên công an cũng chưa thể xác định được đối tượng nghi vấn kia sau khi ra khỏi nhà nạn nhân đã đi về đâu. Manh mối lúc này là truy tìm chiếc điện thoại bị mất của cháu bé.

Hàng loạt các cửa hàng cầm đồ, sửa chữa, mua bán điện thoại cũ được rà soát nhưng không thu được kết quả. Các mũi trinh sát bám theo trục đường chính từ hiện trường về thị trấn Kiến Thụy cũng chẳng phát hiện ra manh mối nào về nghi phạm.

Vụ án vẫn còn là một ẩn số…

(Còn nữa)

