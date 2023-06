Nhóm côn đồ bắt người lên xe máy chở đi nơi khác để đánh

Sáng 12-6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn vừa ra quyết định khởi tố vụ án bắt giữ người trái pháp luật, khởi tố năm bị can liên quan.

Các bị can gồm: Phùng Tấn Phong, Văn Tiến Hùng, Trần Việt Anh (cùng 17 tuổi), Võ Công Như Trọng, Võ Công Như Đức (cùng 18 tuổi; ngụ phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Nhóm thanh niên bị khởi tố vì bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: CA

Trước đó, chiều 19-3, Phong nghi ngờ hai người ở TP Đà Nẵng đến tiệm sửa xe ở phường Điện Dương có mặt trong nhóm đánh bạn của mình trước đó.

Phòng gọi 10 thanh niên khác (trong đó có bốn bị can trên) mang gậy ba trắc vào đánh hai người này.

Do chủ quán can ngăn, nhóm của Phong đã bắt hai người này lên xe máy. Một người kịp thời chạy thoát, người còn lại bị bắt, chở đến Vườn Cọ (phường Điện Dương). Tại đây, Phong cùng đồng phạm đánh thanh niên này gây thương tích.

Khi người dân phát hiện, nhóm của Phong chở người này đến biển Hà My (thị xã Điện Bàn) tiếp tục đánh, sau đó chở về phường Điện Nam Đông (thị xã Điện Bàn) thả.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Điện Bàn tiếp tục điều tra làm rõ.

