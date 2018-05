Lời khai "lạnh người" của kẻ sát hại hai cha con ở Hưng Yên

Theo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên, sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của các nhân chứng, đơn vị đang tiến hành truy bắt nghi can Phạm Văn Xương. Đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cũng đã khẩn cấp ra thông báo quần chúng nhân dân phát hiện đối tượng Phạm Văn Xương ở đâu báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc về Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên. Hiện con trai của Xương là Phạm Văn Sơn đã bị bắt để phục vụ công tác điều tra.