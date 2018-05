Truy bắt nghi phạm máu lạnh chém tử vong 2 bố con ở Hưng Yên

Thứ Ba, ngày 15/05/2018 07:22 AM (GMT+7)

Sau khi chém tử vong anh Miên, trên đường về Xương tiếp tục chém chết bố anh Miên.

Đối tượng Phạm Văn Xương.

Liên quan tới vụ trọng án sát hại hai bố con anh Nguyễn Văn Miên (48 tuổi) và ông Nguyễn Văn Bé (71 tuổi) ở xã An Viên, huyện Tiên Lữ, Công an tỉnh Hưng Yên đã xác định được nghi phạm gây án là Phạm Văn Xương (47 tuổi, trú cùng xã).

Theo điều tra ban đầu, chiều 13/5, anh Nguyễn Văn Miên tới gia đình anh Phạm Văn Thế ở cùng thôn ăn liên hoan.

Sau khi uống rượu anh Miên và Phạm Văn Xương đã xảy ra xô xát với nhau. Xương sau đó sử dụng dao chém liên tiếp vào vùng mặt, đầu anh Miên khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, trên đường bỏ về nhà thấy, Xương gặp ông Bé (bố anh Miên). Nam nghi phạm tiếp tục lao vào chém liên tiếp vào người ông Bé rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, người dân phát hiện vụ việc đã đưa ông Bé đi bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng ông đã tử vong.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên cùng Công an huyện Tiên Lữ đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm, truy bắt đối tượng.

Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị người dân khi phát hiện đối tượng Phạm Văn Xương thì báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Phòng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên (địa chỉ số 79A, đường Trưng Trắc, phường Minh Khai, TP.Hưng Yên), hoặc báo vào số điện thoại 0692849280.