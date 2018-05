Đối tượng sát hại 2 bố con ở Hưng Yên khai gì khi đầu thú?

Thứ Sáu, ngày 18/05/2018 11:22 AM (GMT+7)

Ngay trong đêm hôm đó, Xương theo xe hàng của nhà H. vào miền nam tiếp tục lẩn trốn và đối tượng nảy sinh ý định vào Quảng Bình để vượt biên sang Campuchia.

Như tin đã đưa, Phạm Văn Xương (SN 1971, trú tại thôn Nội Lễ, xã An Viên, huyện Tiên Lữ,Hưng Yên) là nghi phạm sát hại anh Nguyễn Văn Miên (SN 1970) và bố đẻ Nguyễn Văn Bé (SN 1947, cùng thôn) vào chiều 13/5. Gây án xong, Xương bỏ trốn tại địa phương.

Liên quan đến sự việc trên, sáng nay (18/5), đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, khoảng 15h chiều qua (17/5), sau 5 ngày bỏ trốn Phạm Văn Xương đã đến Công an huyện Tiên Lữ đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi cũng như quá trình trốn chạy của mình.

Đối tượng Xương (ở giữa) đến Cơ quan Công an huyện Tiên Lữ đầu thú. Ảnh: Giang Long

Tại cơ quan điều tra, Xương khai, khi dùng hung khí sát hại 2 bố con ông Bé xong, đối tượng bỏ trốn sang nhà một người bạn tên là H., trú tại huyện Quỳnh Côi (Thái Bình) để tá túc.

Trước sự truy đuổi gắt gao của cơ quan điều tra, sự vận động của gia đình và phối hợp tuyên truyền vận của cơ quan chức năng, Xương đã đến Công an huyện Tiên Lữ để đầu thú và xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Quyết định truy nã toàn quốc đối với Phạm Văn Xương. Ảnh: Cơ quan Công an Cung cấp

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào sáng nay, ông Trần Anh Tuấn – Phó trưởng công an xã An Viên cho biết: “Trước khi đối tượng Xương ra đầu thú, gia đình nạn nhân phần nào hoang mang không yên tâm vì mọi người sợ trong lúc không làm chủ được bản thân, Xương có thể tìm về để hãm hại.

Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng từ xã đến tỉnh đều có phương án bảo vệ gia đình. Cho nên đến thời điểm này, gia đình nạn nhân đã phần nào yên tâm”,

Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Xương và con trai Phạm Thanh Sơn (SN 1995) về tội Giết người. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an đã ra Lệnh bắt để tạm giam đối với Sơn và truy nã đặc biệt đối với Xương.

Sau khi chém tử vong anh Miên, Xương cùng con trai bỏ về nhà. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, chiều 13/5, Xương và anh Miên cùng một số người khác đến nhà anh Phạm Văn Thế (42 tuổi, cùng thôn) chơi, sau đó tổ chức ăn uống. Đến khoảng 18h cùng ngày, giữa Xương, anh Miên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát và được mọi người can ngăn.

Lúc này, Xương đi về nhà lấy hung khí rồi cùng Sơn (con trai lớn) quay lại nhà anh Thế. Tại đây, đối tượng gặp anh Miên đang đứng trước cổng, thấy vậy 2 bố con Xương đã đánh anh Miên. Tiếp đó, Xương dùng dao mang theo người chém nhều nhát lên nạn nhân khiến anh Miên tử vong tại chỗ.

Sát hại anh Miên xong, đối tượng bỏ mặc nạn nhân tại cổng nhà anh Thế và cùng con trai đi về nhà. Khi đi đến khu vực Quán giếng (cách nhà anh Thế khoảng 400m), Xương đuổi Sơn về trước rồi tự mình đi bộ về. Lúc về đến khu vực cổng nhà, đối tượng ném con dao gây án xuống sông.

Vị trí ông Bé bị đối tượng Xương sát hại. Ảnh: Đ.Tùy

Về đến nhà, Xương cầm một con dao khác dắt sau lưng và lấy xe máy nhãn hiệu Honda Dream BKS 89H1 - 041.83 đi. Trên đường đi, đối tượng gặp ông Bé (bố nạn nhân Miên) đang di chuyển trên đường của thôn (cách nhà Xương 300m) và đối tượng tiếp tục ra tay chém nhiều nhát vào người ông Bé.

Gây án xong, Xương bỏ trốn khỏi địa phương, còn ông Bé được người thân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó không lâu.