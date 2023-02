Kỳ án thôn Đá Nổi và 15 năm truy bắt tên sát nhân (P cuối): Chuyên án xuyên nhiều thế hệ

Những nghi vấn

Vào thời điểm mọi đầu mối điều tra về cái chết của chị ĐinhThị L (SN 1980, trú tại thôn Đá Nổi, xã Ba Lòng, Đakrông, Quảng Trị) đều bế tắc thì các điều tra viên phát hiện có 3 người đàn ông từ phương xa mới về địa phương.

Cả 3 người này đều đi làm ăn xa tại Vũng Tàu, mới về Đá Nổi và tá túc lại nhà người dì để tìm việc làm. Khi triệu tập 3 người này lên làm việc, chỉ có 2 người chấp hành, người còn lại là Lương Thanh Hoàng (SN 1975) đã biến mất rất khó hiểu.

Lời khai của hai người anh em với Hoàng thể hiện, do không tìm được việc làm nên họ quyết định sẽ quay lại Vũng Tàu vào ngày 5/8. Chiều tối 4/8 cả 3 đi uống rượu trong thôn. Đến đêm, 2 người này về nhà bà dì ngủ, riêng Lương Thanh Hoàng về sau, ngủ ngoài hiên.

Bà dì của nhóm người này kể lại, sáng sớm 5/8 nghe tin chị L bị sát hại, bỏ trong bể nước nên muốn đi xem tình hình thế nào. Nhìn thấy Hoàng nằm ngủ ngoài hiên, bà gọi anh ta dậy nhờ chở đi.

Tới nơi, Hoàng đứng bên ngoài, bà dì vào gần để xem. Từ khoảng khắc ấy, Hoàng đột ngột biến mất không dấu vết.

Khi được hỏi có biết Hoàng đi đâu không thì toàn bộ người thân của đối tượng đều "lắc đầu". Hoàng bỏ đi bất ngờ, cắt mọi liên lạc.

Sự bất thường của Lương Thanh Hoàng trở thành điểm nghi vấn mấu chốt của vụ án. Theo các điều tra viên, nhiều khả năng đối tượng này liên quan đến cái chết của chị Định Thị L.

Truy đuổi

Dù chưa biết Hoàng trốn ở đâu nhưng công tác rà soát, truy vết đối tượng này vẫn được tiến hành nhanh chóng. Xác minh nhân thân Hoàng, Công an Quảng Trị được biết anh ta có một tiền án, từng bị TAND Vũng Tàu xử về tội hiếp dâm.

Tại trung tâm huyện Đakrông, các trinh sát được chủ một tiệm kinh doanh vàng bạc cho biết Lương Thanh Hoàng vừa ở đó và bán đi chiếc nhẫn nữ lấy 1 triệu đồng. Chủ cửa hàng biết chính xác đó là Hoàng bởi hai người vốn là bạn từ nhiều năm trước.

Tuy vậy, chủ cửa hàng cũng chỉ cung cấp được chút ít thông tin đó, còn về sau, Hoàng đi đâu, làm gì anh ta cũng không biết.

Nhiều tốp trinh sát được cử đi rà soát tất cả mối quan hệ bạn bè, người thân của Hoàng tuy nhiên đều chẳng thu được dấu vết. Hoàng cứ như làn khói, bốc một hơi lên trời rồi tan ra.

Tiếp tục thu thập thông tin, Công an tỉnh Quảng Trị có đủ căn cứ khẳng định Lương Thanh Hoàng là nghi phạm sát hại chị Đinh Thị L ở thôn Đá Nối vào đêm mùng 4, rạng sáng ngày mùng 5/8/2007. Căn cứ hồ sơ, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lương Thanh Hoàng về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Do đối tượng đang bỏ trốn, không tìm ra nơi cư trú nên ngay sau đó cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc. Vào thời điểm này, việc bắt giữ Hoàng được giao cho đơn vị truy nã của công an tỉnh. Một chuyên án tầm nã được thành lập.

Vỏ bọc của kẻ sát nhân

Suốt nhiều năm trời, Ban chuyên án được thành lập năm 2007 để điều tra, truy bắt Lương Thanh Hoàng của Công an tỉnh Quảng Trị đã có nhiều thay đổi. Một số cán bộ, chiến sĩ đã về hưu, số khác thì chuyển công tác, đơn vị. Ấy vậy mà bóng dáng kẻ sát nhân ở thôn Đá Nổi vẫn "bặt vô âm tín".

Bằng quyết tâm phải bắt cho được Hoàng, nhiều thế hệ Ban chuyên án của Công an tỉnh Quảng Trị vẫn kiên trì thu thập từng mẩu tin nhỏ. Trong hơn 10 năm, tập hồ sơ tầm nã về Lương Thanh Hoàng đã dày lên trông thấy.

Xác định sau khi gây án, Hoàng sẽ trốn vào khu vực TP Hồ Chí Minh nên các tổ công tác của Công an Quảng Trị vẫn cập nhật thông tin thường xuyên về các đối tượng khả nghi.

Mặc dù đã sử dụng nhiều biện pháp, nhưng Hoàng vẫn "ẩn thân" thành công, chưa một lần trong suốt gần 15 năm gã bị phát hiện.

Đơn vị tầm nã nhận định, Lương Thanh Hoàng không thể "bốc hơi" kỳ lạ như thế được. Chắc hẳn gã phải có một danh tính. Xem xét hồ sơ, công an nhận thấy Hoàng có người em trai tên C. Hai người này nếu không phải quen biết hoặc quan sát kỹ thì rất khó nhận diện vì họ rất giống nhau.

Đối tượng Hoàng (giữa) bị bắt giữ sau 15 năm (ảnh tư liệu)

Tập trung vào người sử dụng chứng minh thư có tên Lương Thanh C, cuối cùng Công an Quảng Trị phát hiện trong một vụ ẩu đả tại TP Hồ Chí Minh, đối tượng có tên như trên đã xuất hiện.

Hóa ra, lợi dụng sự giống nhau với người em, Hoàng đã dùng giấy tờ của anh này để "tàng hình" suốt 15 năm trời. Năm 2022, Lương Thanh Hoàng bị bắt đúng vào ngày 5/8, trùng với ngày anh ta ra tay sát hại chị Đinh Thị L trước đó 15 năm.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai, đêm muộn 4/8 anh ta uống rượu say rồi về ngủ ngoài hiên nhà người dì. Một lúc sau, Hoàng trở dậy tìm đến quán tạp hóa của chị L để mua thuốc lá.

Lúc này chị L đã ngủ nên Hoàng đập cửa gọi dậy. Bị đánh thức, chị L bực tức mắng Hoàng. Sẵn hơi men, Hoàng đã tấn công khiến chị L ngất lịm đi. Hoàng lấy chiếc nhẫn nạn nhân đeo trên tay rồi kéo chị L thả vào bể nước trước nhà.

Xong việc, Hoàng quay về ngủ ngoài hiên cho tới sáng 5/8. Khi biết việc chị L bị sát hại đã lộ, Hoàng nhanh chân tẩu thoát.

Sau 15 năm, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, Hoàng cũng già đi trông thấy, thế nhưng tội ác mà gã gây ra tại thôn Đá Nổi thì vẫn còn nguyên trong ký ức người dân nơi đây.

Hoàng những tưởng, ngần ấy thời gian đã đủ để xóa nhòa tất cả, nhưng anh ta nhầm, với sự quyết tâm của Công an tỉnh Quảng Trị, rồi đây Hoàng đã phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật.

