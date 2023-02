Chiếc khăn tang tố cáo tội ác tày trời của 2 mẹ con ghi lô đề

Các điều tra viên lại thu được tại nhà Mến khá nhiều loại vải trắng giống hệt với loại dùng để trói nạn nhân. Nhưng Mến cho hay vì chồng mới mất trong tháng 3-2017 nên nhà còn dư nhiều loại vải này. Từ những điểm mấu chốt này, lực lượng công an đã yêu cầu Mến cho kiểm tra, trích xuất camera an ninh. Sự nghi vấn càng tăng lên khi công an chỉ thu giữ được 4 file video thời gian từ 8h - 8h54 sáng 20-3 có hình ảnh của anh Tân.