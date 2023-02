Cái chết của bà chủ nhà nghỉ và hai kẻ đi lạc đường (P1): Vụ án lúc nửa đêm

Bất thường

Khoảng 2 giờ ngày 22/1/2022, vài người nhìn thấy nhà nghỉ TC ở thôn Sồi Cầu (Thái Học, Bình Giang, Hải Dương) của bà Đào Thị M (SN 1960) làm chủ đèn đóm tối nhưng cửa mở tung. Sự khác lạ này khiến nhiều người giật mình, lên tiếng gọi bà M.

Gọi một hồi không thấy có hồi đáp, người dân đã đi vào bên trong tìm kiếm thì phát hiện bà M đã tử vong, xung quanh loang lổ máu.

Thông tin lập tức được báo về cho Công an huyện Bình Giang và Công an tỉnh Hải Dương. Có mặt tại hiện trường, lực lượng công an xác định bà M nằm chết trên nền nhà, cơ thể có nhiều vết thương. Qua giám định, những vết thương này được gây ra bởi vật sắc nhọn. Thời gian tử vong vào khoảng trên 5 tiếng đồng hồ, tức là nạn nhân bị sát hại vào ngày 21/1.

Theo cung cấp của người nhà nạn nhân, ngày thường chị M có đeo một sợi dây vàng tây trên cổ. Vào thời điểm chị này được phát hiện đã tử vong, sợi dây vàng ấy đã biến mất, tìm trong két sắt cũng không có.

Khi khám nghiệm xung quanh, các điều tra viên nhận thấy hầu hết các phòng nghỉ đều rất ngăn nắp, chứng tỏ không có khách, duy chỉ có phòng 402 thì giường chiếu đang nhàu nhĩ.

Những chi tiết này dẫn đến một nhận định, nghi phạm nhiều khả năng ở tại phòng 402 và đã ra tay khi bên trong nhà nghỉ chỉ còn duy nhất chị M.

Bản phô tô chứng minh

Hiện trường vụ án quả thật không để lại nhiều dấu vết, có thể thấy nghi phạm đã gây án rất nhanh rồi bỏ trốn. Khám xét căn phòng 402, công an tìm thấy một tờ giấy phô tô chứng minh nhân dân mang tên Vũ Kim T (trú tại Bình Giang, Hải Dương).

Một tổ công tác được cử đi xác minh. Làm việc với cơ quan điều tra, anh T cho biết bản phô tô chứng minh này đúng là của mình. Tuy nhiên, theo anh T, bản sao này được anh dùng để đi xin làm công nhân từ khá lâu. Thời điểm hiện tại, anh cũng không biết vì sao nó lưu lạc đến nhà nghỉ TC và ai mang nó đến.

Xác minh thời gian biểu của anh T, bước đầu Công an tỉnh Hải Dương nhận định người này không liên quan đến vụ án.

Cùng lúc này, công tác nghiệp vụ của Công an tỉnh Hải Dương cũng được triển khai đồng bộ. Hàng chục đối tượng cộm cán, đối tượng ma túy, tiền án, tiền sự, cờ bạc trên địa bàn được gọi hỏi nhưng không đem lại kết quả.

Các trinh sát được biết, chị M sống đơn thân, kinh doanh nhà nghỉ một mình. Bản thân chị M cũng có nhiều mối quan hệ ngoài xã hội. Mặc dù, dấu hiệu giết cướp trong vụ án này là rất rõ, nhưng Công an tỉnh Hả Dương vẫn mở rộng diện rà soát sang những người bạn của chị M.

Dù vậy, việc xác minh này cũng chẳng có thêm manh mối nào. Tất cả những người được làm việc đều có bằng chứng ngoại phạm.

Hai kẻ lạ mặt

Vận dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ những thời gian đầu, mọi dấu vết về nghi phạm đều chỉ là con số 0, điều này đã gây áp lực rất lớn lên lực lượng điều tra.

Các trinh sát được một người dân cung cấp thông tin, vào tối 21/1 có thấy 2 thanh niên lạ mặt đi ra từ nhà nghỉ của chị M. Hai người này có dấu hiệu đi lạc đường nên có hỏi nhân chứng lối ra ngã ba Phủ.

Lần theo hướng di chuyển của 2 thanh niên lạ mặt này, công an thu giữ được một chiếc áo vứt bên đường. Chiếc áo này có nhiều vết nâu, nghi máu. Theo đánh giá của các điều tra viên có thể đây là áo của nghi phạm.

Tại khu vực ngã ba Phủ, cơ quan điều tra được biết vào tối 21/1 có hai thanh niên đã bắt xe taxi đi về hướng thị trấn Lai Cách (Hải Dương). Theo lái xe taxi, hai thanh niên thuê xe từ ngã ba Phủ đều tầm ngoài 20 tuổi. Khi về tới thị trấn Lai Cách, hai người này xuống, bỏ đi. Đến lúc này, người lái xe taxi đã miêu tả được khá rõ ràng về hai nghi phạm, giúp Công an Hải Dương bước đầu có những manh mối cụ thể.

Tiếp tục "lần theo" hành trình di chuyển của hai thanh niên lạ mặt, tại thị trấn Lai Cách các điều tra viên tìm được một lái xe taxi khác. Theo anh này, vào thời gian trên anh có chở 2 thanh niên giống mô tả của cơ quan công an và nhân chứng đầu tiên đi Sao Đỏ (Chí Linh).

Về tới ngã ba Sao đỏ, hai thanh niên này xuống, sau đó đi đâu, làm gì lái xe taxi không biết.

Mặc dù chưa thu thập được thông tin nào về nhân thân, hành tung của hai gã thanh niên lạ mặt ấy. Tuy nhiên các điều tra viên Công an tỉnh Hải Dương tin rằng, hung thủ giết bà chủ nhà nghỉ TC sẽ sớm "lộ diện".

