Kỳ án thôn Đá Nổi và 15 năm truy bắt tên sát nhân (P1): Cái chết của người phụ nữ tật nguyền

Buổi sáng kinh hoàng

Sáng 5/8/2007, khắp các con đương của thôn Đá Nổi ( xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) xôn xao vì tin chị Đinh Thị L (SN 1980) bị sát hại, vứt trong bể nước.

Dù là thôn xa xôi của tỉnh Quảng Trị nhưng hàng chục năm, ở đây chưa từng xảy ra vụ án nào gây hoang mang đến vậy.

Tại hiện trường, Công an tỉnh Quảng Trị xác định, nạn nhân L nằm úp trong bể nước ngay trước cửa nhà mình. Kết quả khám nghiệm cho thấy trên đầu nạn nhân có nhiều vết thương ăn sâu vào da. Tuy vậy, nguyên nhân tử vong là do ngạt nước.

Những chi tiết này giúp các điều tra viên đi đến một nhận định, nạn nhân bị đánh, gây thương tích rồi hung thủ di chuyển vứt vào bể nước hòng phi tang.

Căn nhà chị L nằm ven đường thôn Đá Nổi khá bé. Mặt tiền chị L dùng để bán hàng tạp hóa, gian sau có cánh cửa phụ là nơi chị sinh sống. Bên trong cửa hàng tạp hóa, các điều tra viên phát hiện đồ đạc bị xáo trộn, xô đổ. Phía dưới nền nhà xuất hiện vết màu nâu nghi máu.

Công tác khám nghiệm đã đưa ra kết luận, chị L bị sát hại để cướp tài sản. Thời gian gây án chỉ vài giờ trước khi nạn nhân được phát hiện trong bể nước.

Thời điểm vụ án xảy ra có thể vào đêm 4/8 hoặc rạng sáng 5/8. Đây là khoảng thời gian vắng vẻ, người dân trong thôn đa phần đã đi ngủ nên không có nhân chứng. Các dấu vết tại hiện trường cũng vô cùng mờ nhạt, dẫn đến khó khăn trong công tác điều tra, truy xét.

Vén màn bí mật

Những ngày tháng 8, thôn Đá Nổi bước vào mùa mưa lũ, thời tiết rất xấu. Đây là địa bàn xa và mới chỉ có đường đất. Cách nhanh nhất để vào thôn là đi bằng thuyền vượt sông.

Từ những tài liệu thu thập được tại hiện trường, các điều tra viên Công an tỉnh Quảng Trị nhận định, hung thủ gây ra cái chết cho nữ chủ quán tạp hóa Định Thị L chỉ là 1 người. Thêm vào đó, phải là người địa phương, thông thạo đường đi, lối lại. Chính từ nhận định này, diện truy xét đã được thu hẹp đi rất nhiều.

Chị L là người tật nguyền, từng trải qua một đời chồng và hiện sống độc thân. Công an đã tiến hành triệu tập người chồng cũ cũng như bạn trai hiện tại của nạn nhân lên làm việc. Tuy nhiên, những người này đều có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng.

Lúc này, công tan tiến hành rà soát, sàng lọc toàn bộ đối tượng ngổ ngáo, đối tượng có tiền án, tiền sự tại địa phương. Nhưng cũng như lần trước, nhóm đối tượng này hoàn toàn không dính líu đến vụ án, cũng chẳng cung cấp được thông tin nào có giá trị. Nhiều ngày trôi qua, cái chết của chị Định Thị L vẫn là một ẩn số.

Các điều tra viên bắt đầu để ý đến nhóm người từ nơi khác đến Đá Nổi. Một là những người mới tới, hai là nhóm người vốn quê ở đây, thời gian qua về làm ăn hoặc thăm thân.

Quá trình rà soát, công an thấy nổi lên 3 anh em Lương Thanh Hoàng (SN 1975); Lương Thanh C ( SN 1978) và Nguyễn Văn H (SN 1971). Trong đó, Lương Thanh Hoàng và Lương Thanh C là hai anh em ruột, còn Nguyễn Văn H là anh họ.

Kẻ bỏ trốn

Đi sâu vào tìm hiểu về 3 anh em Lương Thanh Hoàng, các điều tra viên được biết họ đều là người sinh ra ở Đá Nổi nhưng bỏ vào làm ăn tại Bà Rịa – Vũng Tàu từ rất nhiều năm.

Khoảng tháng 8/2007 nhóm này về Đá Nổi và tá túc tại nhà một người dì để tìm việc làm.

Khi tiến hành triệu tập 3 người nói trên lên làm việc thì chỉ có Lương Thanh C và Nguyễn Văn H đến, còn đối tượng Lương Thanh Hoàng thì không thấy đâu.

Tại cơ quan điều tra, Lương Thanh C và Nguyễn Văn H khai nhận, do không tìm được việc làm nên nhóm này dự định quay lại Vũng Tàu vào ngày 5/8. Do đó, chiều 4/8 cả 3 đi uống rượu tại nhà những người quen trong thôn. Đến khuya, C và H về nhà người di ngủ còn Hoàng về sau, nằm ngủ bên ngoài hiên nhà.

Khi được hỏi về Hoàng, cả C, H và người dì đều không biết anh ta đi đâu, làm gì sau 7 giờ sáng ngày 5/8.

Người dì cho hay, sáng sớm 5/8 khi tỉnh dậy thì nghe tin chị L bị giết. Lúc này bà thấy Hoàng đang ngủ bên hiên nhà nên gọi dậy bào chở đi xem. Khi tới nơi, bà này tiến lại gần hiện trường còn Hoàng đứng bên ngoài. Sau thời khắc ấy, không ai thấy Hoàng đâu nữa.

Đây là một biểu hiện bất thường nhưng rất hay xảy ra với tâm lý tội phạm. Thường mỗi khi gây án xong, thủ phạm sẽ sợ hãi và có xu hướng bỏ trốn khỏi địa phương. Tất nhiên, đó mới chỉ là lý thuyết nhưng phần nào giúp các điều tra viên Công an tỉnh Quảng Trị có hướng điều tra rõ ràng hơn.

Vậy Hoàng vì sao phải bỏ làng ra đi một cách bất ngờ đến thế? Vì sao anh ta cắt toàn bộ liên lạc với người thân chỉ sau 1 đêm? Liệu gã đàn ông này có liên quan đến cái chết của chị Đinh Thị L hay không?

