Cô gái mất tích và tội ác của gã "chồng hờ" ven bờ suối

Bốn tháng bặt tăm

ĐMC (SN 1995, trú tại xã Hưng Đạo, Nguyên Bình, Cao Bằng) đã mất liên lạc nhiều tháng trời. Cả nhà C ai cũng biết, cô gái này có tình cảm yêu đương với Đăng Tuấn Trường (SN 1997, trú tại Hưng Đạo, Nguyên Bình, Cao Bằng). Trước khoảng thời gian mất tích, C chuyển về sinh sống như vợ chồng với Trường tại nơi anh ta tạm trú.

Thời gian này, C đang mang thai nên mỗi ngày cô đều liên lạc với gia đình. Cuộc sống cứ thế trôi qua, cả hai bên dù không thật sự ủng hộ mối quan hệ đó nhưng vẫn hi vọng C và Trường có thể sống hạnh phúc, tính đến chuyện cưới xin.

Khoảng đầu tháng 12/2021, C đột ngột cắt mọi liên lạc với người thân, gia đình. Ban đầu mọi người nghĩ do C bận gì đó nên cũng kệ. Nhưng lâu dần, sự thưa thớt các cuộc điện thoại của C khiến tất cả đều lo lắng.

Khi gọi điện cho Trường, người yêu của C thì chỉ nhận được những câu trả lời rất chung chung. Lúc thì Trường nói C đi làm, lúc thì anh ta bảo C bận. Dường như Trường đang cố tình giấu giếm điều gì đó không đúng sau những câu trả lời.

Đến khoảng tháng 5/2022, quá sốt ruột, lại nghĩ C sắp đến thời gian sinh đẻ nên gia đình cô gái này quyết định tìm đến xóm Đồng Tâm (Hưng Đạo, Nguyên Bình) để tìm. Tại đây, trong căn nhà mà C và Trường tạm trú đã không còn bất cứ dấu vết nào của cô gái trẻ này.

Sự mất tích đột ngột suốt nhiều tháng trời của C cùng với những lý do "quanh quẩn" và Trường đưa ra khiến gia đình cô gái bất an, họ tìm đến công an để trình báo.

(Ảnh minh họa)

Bí mật kinh hoàng

Công an huyện Nguyên Bình tiếp nhận tin báo về việc chị C mất tích vào ngày 4/5/2022, tức là sau khoảng 4 tháng cô gái này mất liên lạc. Đánh giá đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an huyện Nguyên Bình và Công an tình Cao Bằng đã gấp rút vào cuộc.

Quá trình khám nghiệm, xác minh, lực lượng chức năng phát hiện cách nơi sinh sống của chị C khoảng hơn 20m, sát bên bờ suối có một nấm mộ tạm, mới đắp. Tiến hành khai quật, công an tìm thấy một thi thể đang phân hủy. Thi thể này được xác định là của nữ giới, tử vong trước đó nhiều tháng.

Qua công tác giám định, Công an tỉnh Cao Bằng xác nhận, thi thể này là của chị ĐMC, người mới được gia đình trình báo mất tích. Công tác khám nghiệm cũng chỉ ra rằng, chị C đã bị sát hại bằng vật sắc, nhọn.

Thời điểm này, các trinh sát được một nhân chứng cho biết Trường từng giải thích về sự mất tích nhiều tháng của C với hàng xóm là do chị này về nhà mẹ đẻ. Khi đi sâu vào mối quan hệ giữa Trường và C, các trinh sát cũng nhận được thông tin về việc cặp đôi này rất hay to tiếng, cãi vã. Trường thường xuyên say rượu, mỗi lần như thế, giữa hai "vợ chồng" lại "cơm chẳng lành, canh không ngọt".

Lúc này, mọi mũi điều tra đều hướng vào Trường bởi gã có rất nhiều biểu hiện nghi vấn.

Mặc dù kể từ thời điểm chị C chết cho đến khi phát hiện là 4 tháng, các dấu vết sinh học, dấu vết hiện trường đều đã mờ nhạt, thậm chí mất hẳn nhưng Công an tỉnh Cao Bằng vẫn rất tỉ mỉ thu thập, giám định. Từ lời khai, tài liệu đã thu thập được, các anh cho rằng việc xác định Trường là nghi phạm vụ án là có cơ sở.

Tội ác ngày Tết

Quá trình đấu tranh, làm việc với Trường, gã thanh niên này cuối cùng cũng thừa nhận chính mình ra tay sát hại chị C.

Theo đó, khoảng tháng 2/2021, đúng vào dịp Tết, Trường có đi uống rượu. Lúc này chị C gọi điện và bảo Trường đèo mình về "bên ngoại". Phần vì đang dở "rượu", phần vì chưa có phương tiện nên Trường không đồng ý.

Từ việc này, giữa C và Trường nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã. Trong lúc nóng giận, Trường đã dùng dao sát hại chị C.

Đối tượng Trường (ảnh tư liệu)

Gây án xong, Trường trở nên hoảng loạn. Gã gọi cho em trai và mẹ ruột rồi kể lại mọi chuyện. Cả 3 cùng bàn bạc, tính toán đem thi thể chị C ra con suối cách nhà khoảng 20m đào hố và chôn cất.

Suốt quãng thời gian đó, khi có ai hỏi về chị C, Trường sẽ trả lời chị này đi làm xa, đi vắng, bận… để che giấu hành vi phạm tội. Chỉ đến khi gia đình chị C sốt ruột, nảy sinh nghi ngờ về những lời "bao biện" của Trường nên trình báo công an thì sự việc kinh hoàng mới được phát hiện.

Tội ác của Trường sau này bị TAND tỉnh Cao Bằng tuyên phạt mức án cáo nhất: Tử hình. Mẹ và em trai đối tượng cũng bị tuyên nhiều tháng tù giam cho hành vi "che giấu tội phạm".

