Hành trình truy bắt nhóm nghi phạm dùng súng bắn người: Băng côn đồ dần “lộ sáng”

Sau khi xác định được chủ nhân của chiếc xe Santafe bị bỏ lại trên cao tốc Hà Nội – Lào Cai, cũng như giám định thành công chiếc điện thoại di động bên trong xe, lực lượng chức năng đã dần tháo gỡ, bóc trần danh tính nhóm côn đồ gây ra vụ nổ súng bắn người tại Yên Bái vào tháng 4/2022.

Ngày 19/4, qua công tác truy xét, Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ được 2 đối tượng là Bùi Văn Đức và Nguyễn Hồng Sơn khi đang lẩn trốn tại thành phố Hà Nội; đến ngày 28/4 tiếp tục vận động được Đinh Mạnh Linh ra đầu thú.

Qua đấu tranh khai thác các đối tượng bị bắt giữ và tổng hợp các thông tin thu thập được từ các mũi trinh sát, Ban Chuyên án tiếp tục xác định thêm 3 đối tượng còn đang lẩn trốn gồm: Hoàng Ngọc Mẫn, sinh năm 1986; Nguyễn Văn Trọng, sinh năm 1999 (cùng trú tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên); Đặng Văn Đồng, sinh năm 1988 (trú tại thánh phố Vinh, tỉnh Nghệ An). Đồng thời nhận định các đối tượng này đang lẩn trốn tại địa bàn các tỉnh phía Nam.

Ngày 3/5, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Yên Bái đã chủ động, trực tiếp phối hợp với Phòng Điều tra trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức rà soát, phát hiện và bắt giữ thành công 3 đối tượng Mẫn, Đồng, Trọng tại phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; thu giữ 2 khẩu súng ngắn, hơn 60 viên đạn và một gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Đáng chú ý, tại thời điểm bị bắt, Hoàng Ngọc Mẫn có ý định dùng súng để chống trả lại lực lượng công an, tuy nhiên do bị vây bắt, khống chế bất ngờ nên đối tượng đã không kịp hành động. Tang vật thu giữ trên người Mẫn gồm 1 khẩu súng và 8 viên đạn, trong đó 1 viên đạn đã lên nòng, 40 viên đạn trong túi xách đối tượng mang theo.

Từ trái qua: Các đối tượng Hoàng Ngọc Mẫn, Nguyễn Văn Trọng, Đặng Văn Đồng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Yên Bái.

Cùng thời điểm trên, một mũi trinh sát khác đã bắt giữ hai đối tượng là Nguyễn Văn Trọng và Đạng Văn Đồng khi cả hai đang lẩn trốn trong căn hộ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng lực lượng Công an thu giữ thêm 1 khẩu súng và một cơ số đạn.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Yên Bái, trên đường lẩn trốn, nhóm 3 đối tượng Mẫn, Trọng và Đồng liên tục thay đổi biển số xe nhằm tránh bị Cơ quan công an phát hiện, bắt giữ. Sau khi vào đến TP. Hồ Chí Minh, đối tượng Mẫn đã móc nối với một người bạn từng có thời gian cùng nhau bán lẻ ma túy ở Thái Nguyên tìm đường để hắn cùng Trọng, Đồng vượt biên trái phép sang Campuchia, nhưng bị Cơ quan công an đang ráo riết truy lùng nên cả ba lên xe tìm xuống tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Sau đó, thấy không an toàn nên chúng tiếp tục ngược về tỉnh Đồng Nai. Tại đây Mẫn đã thuê phòng trọ ở phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa để tá túc.

Do chủ phòng trọ yêu cầu phải khai báo tạm trú, tạm vắng nên cả ba đã liên hệ với một người quen ở đường N3 xin tá túc vài ngày trước khi tìm đường trốn sang Campuchia. Khi bọn chúng chưa kịp vượt biên thì bị Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định tối 14/4, do xảy ra mâu thuẫn với Trần Triệu Tuấn (sinh năm 1991, trú tại tổ dân phố Hồng Phú, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái; có tiền án về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”); Bùi Văn Đức đã hẹn gặp Tuấn để giải quyết.

Khoảng 21h30' cùng ngày, Bùi Văn Đức cùng Đinh Mạnh Linh, Nguyễn Hồng Sơn, Đặng Văn Đồng, Nguyễn Văn Trọng và Hoàng Ngọc Mẫn đã gặp Trần Triệu Tuấn tại khu vực đường Trần Phú, thuộc tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái và xảy ra xô xát.

Quá trình xô xát, đối tượng Hoàng Ngọc Mẫn đã sử dụng súng ngắn bắn nhiều phát về phía Trần Triệu Tuấn, gây ra 7 vết thương cho Tuấn, sau đó nhóm của Bùi Văn Đức đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Trần Triệu Tuấn được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cấp cứu kịp thời.

Việc khẩn trương truy xét, bắt giữ được các đối tượng gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng nêu trên là chiến công xuất sắc của lực lượng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Yên Bái và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an các địa phương phía Nam, thể hiện tinh thần quyết tâm tấn công, đấu tranh trấn áp tội phạm, kiên quyết bắt giữ các đối tượng gây án để sớm đưa ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật.

