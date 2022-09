Hành trình truy bắt nhóm nghi phạm dùng súng bắn người: Manh mối từ chiếc xe Santafe

Thứ Tư, ngày 21/09/2022 10:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Theo Công an tỉnh Yên Bái, nút thắt đầu tiên của vụ án dần được tháo gỡ khi các trinh sát hình sự phát hiện một chiếc xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Santafe màu trắng bị bỏ lại trên đoạn đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai và nhận định đây rất có thể là chiếc phương tiện mà nhóm đối tượng gây án đã bỏ lại.

XEM THÊM CÁC KỲ 1

Cuộc hỗn chiến bằng vũ khí “nóng”

21h39 ngày 14/4, người dân tại khu vực tổ 8, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái bất ngờ nghe được nhiều tiếng súng nổ. Tại hiện trường, một cuộc hỗn chiến bằng vũ khí đã xảy ra. Trong quá trình xảy ra xô xát có nhiều tiếng súng nổ, một nam thanh niên bị bắn trọng thương. Nhóm đối tượng sau khi gây án đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Yên Bái đã ngay lập tức có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Yên Bái tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng.

Trung tá Quách Minh Điệp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái cho biết, khi lực lượng có mặt thì các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường, những gì còn sót lại là những vỏ đạn, mảnh vỡ, vết máu cùng sự hoang mang của người dân.

“Lực lượng Công an đã kiểm tra rất kỹ hiện trường, không để bỏ lọt chứng cứ; các dấu vết đều được thu thập đầy đủ. Bước đầu, lực lượng Công an xác định đây có thể là một vụ án xảy ra do mâu thuẫn cá nhân, các đối tượng rất manh động, liều lĩnh và mang tính côn đồ”, Trung tá Điệp thông tin.

Manh mối từ chiếc xe Santafe bị bỏ lại trên đoạn đường cao tốc

Theo Công an tỉnh Yên Bái, qua hiện trường vụ án cùng lời khai của nhân chứng, lực lượng chức năng xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng rất manh động, côn đồ, có xử dụng “vũ khí nóng” để thanh toán lẫn nhau, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, gây hoang mang trong dư luận, quần chúng nhân dân, cần thiết phải tập trung lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng một cách nhanh nhất.

Ngay trong đêm, Đại tá Đặng Xuân Quỳnh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập Ban Chuyên án để xác minh, truy bắt nhóm đối tượng bỏ trốn.

Cũng ngay lập tức, Ban Chuyên án mang bí số 144T đã được xác lập, cùng lúc này, nhiều mũi trinh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái đã tỏa đi các nơi tiến hành rà soát, xác minh, lần theo dấu vết của các đối tượng tại nhiều địa phương khác nhau như: Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nội…, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng điều tra, truy bắt nhóm đối tượng này trong thời gian nhanh nhất.

Nút thắt đầu tiên của vụ án dần được tháo gỡ, khi các trinh sát hình sự phát hiện một chiếc xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Santafe màu trắng bị bỏ lại trên đoạn đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai và nhận định đây rất có thể là chiếc phương tiện mà nhóm đối tượng gây án đã bỏ lại.

Ảnh minh họa.

Thiếu tá Nguyễn Tiến Vinh, Phó đội trưởng Đội hướng dẫn điều tra tội phạm về trật tự xã hội, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái cho biết, ngay lập tức các trinh sát đã có mặt để tiến hành kiểm tra, xác minh chiếc xe này. Quá trình khám xét chiếc xe các trinh sát phát hiện có 1 chiếc điện thoại mà đối tượng trong lúc bỏ trốn đã làm rơi.

Ngay sau đó, chiếc điện thoại đã được mang đi giám định. Bằng các biện pháp kỹ thuật, lực lương chức năng xác định danh tính của chiếc xe ôtô và chiếc điện thoại là Bùi Văn Đức (sinh năm 1985, trú tại thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái).

Cùng các thông tin thu thập được, Ban chuyên án phán đoán nhóm đối tượng có thể đã di chuyển hướng về phía thành phố Hà Nội. Các mũi trinh sát tiếp tục truy tìm các dấu vết của nhóm đối tượng và tất cả các trinh sát có kinh nghiệm phá án đã được điều động tham gia.

Với các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng chức năng xác định được các đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Lúc này, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội để tiến hành rà soát, nắm tình hình các đối tượng.

(còn tiếp...)

XEM THÊM CÁC KỲ 1

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/hanh-trinh-truy-bat-nhom-nghi-pham-dung-sung-ban-nguoi-ky-1-manh...Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/hanh-trinh-truy-bat-nhom-nghi-pham-dung-sung-ban-nguoi-ky-1-manh-moi-tu-chiec-xe-santafe-bi-bo-lai-a549557.html