Hai nhóm giang hồ "thanh toán" nhau bằng súng, cảnh sát phá án bắt một loạt côn đồ

Thứ Sáu, ngày 07/08/2020 10:21 AM (GMT+7)

Sau 10 tháng xác lập chuyên án, cơ quan công an đã huy động hơn 100 cán bộ cảnh sát truy quét 2 băng nhóm giang hồ nguy hiểm, tàng trữ nhiều vũ khí nóng.

Kiên Quỳnh tại trụ sở công an.

Ngày 7/8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, sau 10 tháng xác lập chuyên án 919S từ tháng 10/2019, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án và bắt giữ 13 đối tượng thuộc 2 băng nhóm giang hồ, đồng thời thu giữ nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ và nhiều tài liệu có liên quan.

Đại tá Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện đối tượng Lê Bá Kiên (tức Kiên Quỳnh, SN 1977, hiện đang tạm trú tại Km6, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) có biểu hiện hoạt động bảo kê, bốc xếp hàng hoá trái phép trên tuyến biên giới và hoạt động tín dụng đen.

Hiện trường vụ 2 băng nhóm thanh toán nhau.

Căn cứ vào tài liệu đã thu thập và tính chất phức tạp của băng nhóm này, Phòng cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án 919S để tập trung lực lượng, đấu tranh triệt phá.

Đến khoảng 22h30 ngày 3/8, lực lượng trinh sát phát hiện tại khu vực thôn Km8, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, nhóm đối tượng của “Kiên Quỳnh” đang có hành vi sử dụng súng, dao, kiếm để giải quyết mâu thuẫn với nhóm đối tượng Lê Nam Cao (SN 1983, tạm trú tại phường Cốc Lếu, TP.Lào Cai).

Ban chuyên án đã huy động trên 100 cán bộ công an thuộc các đơn vị Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, phối hợp với lực lượng biên phòng trấn áp, bao vây, kịp thời bắt giữ 13 đối tượng thuộc 2 băng nhóm nói trên.

Nhiều vũ khí nguy hiểm bị thu giữ.

Khám xét nhanh tại nơi ở và hiện trường vụ “thanh toán” lẫn nhau, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tang vật gồm 7 khẩu súng các loại, 105 viên đạn, 11 vỏ đạn, 41 dao, kiếm, 2 đoạn dây cháy chậm, 3 kíp nổ, 1kg chất dẻo nghi là thuốc mìn, 2 khoá số 8, 7 xe ô tô, 3 xe máy cùng nhiều tài liệu có liên quan khác.

Hiện nay, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Nguồn: http://danviet.vn/hai-nhom-giang-ho-thanh-toan-nhau-bang-sung-canh-sat-pha-an-bat-mot-loat-con-d...Nguồn: http://danviet.vn/hai-nhom-giang-ho-thanh-toan-nhau-bang-sung-canh-sat-pha-an-bat-mot-loat-con-do-5020207810222239.htm