Truy nã “Bé Ba” - chủ mưu gây hỗn chiến trong quán nhậu ở TP.HCM

Thứ Ba, ngày 28/07/2020 20:30 PM (GMT+7)

Công an quận 8 đã truy nã “Bé Ba”, đối tượng chủ mưu vụ chém gần lìa tay người khác trong quán nhậu trên đường Phạm Hùng.

Hiện trường vụ hỗn chiến.

Ngày 28/7, Công an quận 8, TP.HCM cho biết, đã ra quyết định truy nã bị can Huỳnh Minh Trung (tự “Bé Ba”, SN 1992, quê Long An) về tội danh “Cố ý gây thương tích”. Trung là đối tượng chủ mưu vụ hỗn chiến khiến 1 người gần lìa tay trên đường Phạm Hùng rạng sáng 1/7.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h ngày 30/6, anh Nguyễn Văn Chiến (SN 1987, ngụ quận 8) cùng vợ ngồi uống bia với Nguyễn Trung Tín (SN 2003), Hoàng Thanh Nhựt (SN 1985), Hà Quốc Bảo (SN 1985) và Ngô Quốc Nhiều (cùng ngụ quận 8) tại 1 quán nhậu trên đường Phạm Hùng.

Đối tượng Huỳnh Minh Trung.

Lúc này, 1 nhóm thanh niên đi ngang qua bàn nhậu của anh Chiến, trong đó có Trung. Do có quen biết, anh Tín và Chiến mời Trung đến uống bia cho vui. Sau khi uống bia xong, Trung cùng nhóm người bỏ đi, nhóm anh Chiến ngồi lại quán để nhậu.

Đến khoảng 0h ngày 1/7, Trung cùng 1 nhóm thanh niên cầm hung khí xông đến quán. Thấy vậy, anh Chiến cùng nhóm bạn tháo chạy.

Thấy anh Chiến cùng Tín chạy vào đường Đặng Thúc Liêng nên Trung vác hung khí đuổi theo chém tới tấp đến ngã gục. Thấy nạn nhân gục xuống, nhóm của Trung bỏ đi, người dân đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Anh Chiến bị nhóm đối tượng chém gần lìa bàn tay, anh Nhiều, Bảo bị chém ở lưng, tay, Tín bị vết thương ở hông, lưng. Sau khi gây án, Trung đã bỏ trốn nên Công an quận 8 ra quyết định truy nã.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Có thông tin về đối tượng, người dân báo thông tin về Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận 9 tại số 993 Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8; điện thoại: 028.3 506.705

