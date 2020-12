Gia đình tài xế nghi bị đánh tử vong sau TNGT: "Họ thừa nhận đánh anh Bách"

Thứ Bảy, ngày 05/12/2020 10:04 AM (GMT+7)

Trưa 4/12, một số người đã đến thắp hương, xin lỗi gia đình và thừa nhận việc đánh tài xế Bách trong vụ ô tô truy đuổi ở Bắc Giang.

Túi khí trên xe do tài xế Nguyễn Văn Bách điều khiển đã nổ sau vụ TNGT.

Chiều 4/12, trao đổi với PV Báo Giao thông, đại diện gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Bách, tài xế tử vong trong vụ ô tô truy đuổi nhau trên QL 37, đoạn qua xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, trưa cùng ngày, có 4 người trong nhóm truy đuổi khiến tài xế Bách tử vong đã đến thắp hương, xin lỗi gia đình.

Cụ thể, những người này gồm: Đặng Văn Thêm (SN 1999), trú tại huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái), Nguyễn Văn Ích (SN 1969), Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1990), cùng trú tại thị trấn Thắng (Hiệp Hòa), đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đi cùng nhóm người này còn có người phụ nữ tên Bình cũng tham gia truy đuổi tài xế Nguyễn Văn Bách đến thắp hương và xin lỗi gia đình nạn nhân.

Tại đây, những người này cho biết, thời điểm xảy ra việc truy đuổi tài xế Bách, trên xe 7 chỗ có 6 người gồm 4 bị can Đặng Văn Thêm, Nguyễn Sinh Mạnh, Nguyễn Văn Ích, Nguyễn Ngọc Sơn và 2 người con gái tên Bình và Phượng. Ngoài ra, còn 4 thanh niên đi trên 2 xe máy cùng tham gia truy đuổi xe do anh Bách điều khiển trên QL 37.

“Những người này thừa nhận sau khi xảy ra vụ TNGT trên, nhóm người này đã có hành vi đánh đập tài xế Nguyễn Văn Bách. Do vậy, họ thành tâm tự đáy lòng muốn xin lỗi gia đình”, đại diện gia đình nạn nhân cho biết.

Rạng sáng 12/11, trên QL37, đoạn qua xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ ô tô truy đuổi nhau dẫn đến TNGT khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Bách (SN 1988, trú tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) (Báo Giao thông đã có bài phản ánh).

Trước đó, anh Bách được chị Trần Thị Ngân (SN 1989, trú thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) thuê chở bằng ô tô sang tìm chồng ở huyện Hiệp Hòa. Tại đây, chị Ngân có xảy ra xô xát với một cô gái. Khi anh Bách lái xe chở vợ chồng chị Ngân về lại, có một nhóm người dùng ô tô và xe máy đuổi theo xe anh Bách. Được khoảng 10km, nhóm này đuổi kịp. Anh Bách sau đó được phát hiện tử vong, còn vợ chồng chị Ngân bị thương.

Các nhân chứng tại hiện trường khẳng định, thời điểm xảy ra vụ việc, họ chứng kiến anh Bách bị nhóm người lôi ra khỏi xe và đánh đập.

Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa đã khởi tố 4 bị can Đặng Văn Thêm (SN 1999, trú tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái), Nguyễn Sinh Mạnh (SN 1997), Nguyễn Văn Ích (SN 1969), Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1990), cùng trú tại thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa) bị khởi tố về tôi “Gây rối trật tự công cộng”. Trong đó, chỉ có bị can Nguyễn Sinh Mạnh, người điều khiển xe ô tô BKS 30A - 190.15 truy đuổi nạn nhân là bị tạm giam.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/gia-dinh-tai-xe-nghi-bi-danh-tu-vong-sau-tngt-ho-thua-nhan-danh-anh-...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/gia-dinh-tai-xe-nghi-bi-danh-tu-vong-sau-tngt-ho-thua-nhan-danh-anh-bach-d488163.html