Ngăn chặn 2 vụ lừa đưa người sang Campuchia tại Tây Ninh

Ngày 25-9, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết lực lượng tuần tra vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời hai vụ lừa đảo đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Trong 2 ngày, Công an Bến Cầu chặn hai vụ lừa đưa người sang Campuchia. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Khoảng 23 giờ ngày 23-9, khi tuần tra tại ấp Chánh, Công an xã Bến Cầu phát hiện một cô gái mang vali hành lý có biểu hiện nghi vấn nên mời về làm việc. Qua xác minh, cô gái là Nguyễn Thị Phương (20 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, Đồng Nai).

Phương khai, trước đó đã lên Facebook tìm việc, được một số đối tượng (chưa rõ lai lịch) hứa đưa sang Campuchia làm việc với lương 900 USD/tháng. Tối 23-9, Phương thuê xe bảy chỗ đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài để xuất cảnh trái phép thì bị phát hiện. Chỉ khi làm việc với cơ quan công an, Phương mới biết mình đã sập bẫy lừa đảo.

Ngay sau đó, Công an xã Bến Cầu thông báo cho gia đình. Người thân Phương bất ngờ, lo lắng và nhanh chóng đến đón con về. Gia đình đã gửi thư cảm ơn lực lượng công an vì sự can thiệp kịp thời.

Đến 19 giờ ngày 24-9, Công an xã Bến Cầu tiếp tục nhận tin báo từ người dân về một trường hợp nghi vấn tại một nhà trọ gần cửa khẩu Mộc Bài. Kiểm tra tại đây, công an phát hiện Danh Xuân Hồng (19 tuổi, ngụ xã Mỹ Tú, Cần Thơ) đang thuê phòng chờ người đến đón sang Campuchia.

Hồng khai trước đó cũng tìm việc trên Facebook và liên hệ với một người rao tuyển nhân viên làm tại quán karaoke khu vực Mộc Bài. Trong lúc chờ “người tuyển” đến đón thì bị công an kiểm tra, giải thích và cảnh báo, lúc này Hồng mới biết mình bị lừa. Công an xã Bến Cầu sau đó đã thông báo cho gia đình và hỗ trợ thuê xe đưa Hồng về Cần Thơ.

Công an xã Bến Cầu khuyến cáo: Người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần cảnh giác trước các lời mời chào việc nhẹ, lương cao trên mạng xã hội; không nghe theo lời dụ dỗ xuất cảnh trái phép vì tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, rủi ro.