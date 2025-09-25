Nỗi đau từ vụ cướp giật điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

Sau 48 giờ gây án, đôi nam nữ cướp giật điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh đã bị bắt, sau hành trình phá án nhanh chóng của lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh.

Bi kịch từ một chiếc điện thoại

Vụ cướp giật chiếc điện thoại trị giá chỉ vài triệu đồng tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh đã để lại hậu quả đau lòng khiến người phụ nữ khuyết tật nạn nhân của vụ án qua đời chỉ hai ngày sau.

Vụ việc không chỉ hé lộ thủ đoạn manh động của tội phạm cướp giật mà còn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự mất mát quá lớn khi cái ác nhắm vào những người yếu thế trong xã hội.

Chiều 21-9-2025, trên con đường nhỏ thuộc khu phố Hướng Bình 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh, chị NTTT (46 tuổi), người phụ nữ khuyết tật phụ gia đình bán thịt heo và vài trái ổi ven đường, ngồi lặng lẽ trước sạp hàng quen thuộc.

Chiếc điện thoại Samsung màu xanh-đen, là món quà được chị em mua tặng với giá hơn 2,5 triệu đồng để chị giải khuây lúc rảnh rỗi.

Khoảng 17 giờ 47 phút, một đôi nam nữ đi xe máy Dream màu đỏ dừng lại. Người phụ nữ giả vờ mua ổi, trong khi người đàn ông vẫn để xe nổ máy chờ sẵn. Chỉ trong tích tắc, chiếc điện thoại trên bàn bị giật mất.

Công an dựng lại hiện trường nơi đôi nam nữ cướp giật điện thoại của phụ nữ khuyết tật.

Sau vụ việc, gia đình phát hiện chị T buồn ít nói, rồi bỏ ăn, sức khỏe vốn đã suy kiệt vì bệnh lao phổi thêm trầm trọng. Hai ngày sau, vào sáng 22-9, chị ra đi trong căn phòng ngủ nhỏ.

Mẹ già 68 tuổi và người thân đau đớn lo hậu sự, chưa kịp trình báo công an. Đến ngày 23-9, người em gái chị T mới đến trụ sở Công an phường Long An, tỉnh Tây Ninh tố giác sự việc.

Thông tin về cái chết thương tâm nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có tin đồn không đúng về sự việc.

Người thân trong gia đình chị T khẳng định: “Từ khi bị cướp giật điện thoại, T bần thần, suốt hai ngày không ăn uống gì. Dù gia đình luôn động viên và chăm sóc rất kỹ nhưng T vẫn không ăn uống khiến bị kiệt sức rồi qua đời vào ngày 22-9”.

Lật mặt kẻ thủ ác

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Long An phối hợp lực lượng hình sự Công an tỉnh Tây Ninh khẩn trương vào cuộc. Từ dữ liệu camera và biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định nghi phạm là Nguyễn Tiến Đạt (26 tuổi, ngụ xã Mỹ An, Tây Ninh) và đồng phạm Thị Trúc (32 tuổi, ngụ An Giang).

Thị Trúc bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Lời khai ban đầu của Trúc hé lộ toàn bộ kế hoạch: Sáng 21-9, cả hai thuê phòng nghỉ tại phường Long An. Trưa cùng ngày, Đạt bàn bạc tìm tài sản để chiếm đoạt. Đến chiều, khi chạy ngang sạp hàng của chị Tuyền, Đạt chỉ đạo Trúc giả vờ mua ổi để giật điện thoại. Sau khi gây án, Đạt mang tài sản đi cầm ở tiệm cầm đồ ở phường Long An được 300.000 đồng, rồi mua cho Trúc một thẻ cào 20.000 đồng cùng chai nước ngọt.

Số tiền ít ỏi ấy, cả hai dùng để thuê nhà nghỉ. Đến sáng 23-9, Đạt còn rủ Trúc vào Bệnh viện Đa khoa Long An tìm tài sản trộm cắp, nhưng Trúc từ chối. Sau đó, Đạt bỏ đi, để mặc đồng bọn bị bắt giữ ngay trong ngày.

Đạt đã bắt xe buýt lên TP.HCM trước khi bị bắt. Ảnh: CACC

Khi Trúc bị bắt, Đạt đã đón xe buýt về TP.HCM lang thang. Sau đó, Đạt ra Bến xe Miền Tây bắt xe về Đồng Tháp đến nhà cậu ruột lẩn trốn, với ý định định trốn qua biên giới.

Đạt đã bị công an bắt giữ khi bắt xe trở về Tây Ninh. Ảnh: CACC

Sau đó, Đạt đón xe từ Đồng Tháp trở lại Tây Ninh, tuy nhiên hành tung của Đạt đã bị các tổ công tác theo dõi liên tục. Đến chiều 24-9, khi Đạt bắt xe trở về Tây Ninh, trinh sát đã mật phục, bắt giữ.

Vụ án nhanh chóng khép lại, song dư âm để lại nỗi đau cho người ở lại. Một mạng người bị tước đi, chỉ vì lòng tham nhỏ nhen và sự tàn nhẫn nhắm vào người yếu thế.