Vụ tài xế bị đánh: Thực hư bức ảnh trưởng CA huyện với người quen bị can?

Thứ Bảy, ngày 05/12/2020 09:56 AM (GMT+7)

Thượng tá Trần Thế Cường, Trưởng Công an huyện Hiệp Hòa đã đến gặp gia đình tài xế tử vong sau khi bị truy đuổi.

Bức ảnh lan truyền trên mạng. Ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp

Chiều 4/12, đại diện người nhà nạn nhân Nguyễn Văn Bách, tài xế tử vong trong vụ ô tô truy đuổi nhau dẫn đến TNGT chết người ở huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang cho biết: Tối 3/12, Thượng tá Trần Thế Cường, Trưởng Công an huyện Hiệp Hoà đã đến gia đình tài xế Bách.

Cụ thể, theo người nhà nạn nhân, Thượng tá Trần Thế Cường cho biết, ngay khi nghe báo cáo, ông đã nhận định vụ việc có tình tiết phức tạp nên đã chủ động đề xuất Công an tỉnh Bắc Giang cử Phòng CSHS và Kỹ thuật hình sự về hỗ trợ điều tra, làm rõ vụ án.

Trưởng Công an huyện Hiệp Hòa cũng khẳng định, quá trình điều tra, cơ quan công an đã kiểm tra lại các camera an ninh trên đường và xác định 2 xe có truy đuổi nhau trên đoạn đường dài.

“Anh em cũng báo cáo lại là các bị can khai sau khi xảy ra vụ tai nạn do cửa ô tô của nạn nhân bị kẹt nên phải kéo mạnh mới ra. Theo logic bình thường, chi tiết này là hợp lý. Các đối tượng cũng khai nhận có đánh nạn nhân. Có rượt đuổi, đuổi bằng được và đuổi để đánh, đánh để dằn mặt... nhưng vấn đề đánh thì cấu thành tội gì? Đánh thế nào, có bao nhiêu người, mặc quần áo gì... vẫn đang được cơ quan công an làm rõ”, Thượng tá Trần Thế Cường cho biết.

Ban đầu Cơ quan CSĐT nhận định hành vi gây rối trật tự công cộng là rõ nhất, trong quá trình điều tra mà làm rõ hành vi khác sẽ chuyển tội danh.

Nói về kết luận nguyên nhân cái chết, Thượng tá Cường cho biết, đây là kết luận của cơ quan pháp y, chỉ là 1 nguồn của Cơ quan CSĐT khi kết luận, xử lý vụ việc.

Trước ý kiến băn khoăn về nguyên nhân cái chết của nạn nhân, Thủ Trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa khẳng định sẽ đề nghị cơ quan pháp y xem xét lại, trả lời rõ những điểm còn nghi vấn trước khi ban hành kết luận điều tra.

Sau khi điều tra sẽ tổ chức họp liên ngành giữa Công an, Viện Kiểm sát và TAND huyện Hiệp Hòa để thống nhất phương án xử lý. Trường hợp chưa thống nhất sẽ báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

Trả lời về bức ảnh được cho là đi ăn nhậu, chụp ảnh chung với người quen của bị can được đăng lên mạng xã hội với status “thừa tiền và quan hệ” để thách thức gia đình nạn nhân..., Thượng tá Trần Thế Cường khẳng định bức ảnh trên là đúng nhưng đã được chụp từ tháng 7/2020. Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa khẳng định bản thân và những người này không có quan hệ gì. Hôm đó, ông được 1 lãnh đạo khác ở Công an tỉnh Bắc Giang mời đi dự tiệc cùng. Sự việc này chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra, kết luận vụ việc.

Để rộng đường dư luận, PV Báo Giao thông đã nhiều lần liên lạc với Thượng tá Trần Thế Cường nhưng đều không có phản hồi.

Trước đó, Báo Giao thông đã nhiều lần phản ánh vụ việc tài xế bị truy đuổi, dẫn đến TNGT. Sau đó lái xe còn bị đánh đập, hành hung dẫn đến cái chết thương tâm nhưng Công an huyện Hiệp Hòa vẫn kết luận nguyên nhân cái chết là do TNGT gây bức xúc dư luận.

