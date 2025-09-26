Xoá sổ đường dây chế tạo, mua bán súng đạn quy mô lớn, bắt giữ 33 đối tượng, thu 58 khẩu súng

Lộ diện đường dây chế tạo, mua bán súng liên tỉnh

Ngày 25/9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố liên quan triệt phá thành công đường dây chế tạo, mua bán vũ khí với quy mô lớn, bắt giữ 33 đối tượng, thu 58 khẩu súng các loại, 130.000 viên đạn.

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một số đối tượng sinh sống trên địa bàn có hành vi tàng trữ, sử dụng súng hơi PCP. Tiến hành xác minh nguồn gốc, truy tìm đối tượng đứng đằng sau bán những loại “hàng nóng” nói trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng với quy mô lớn trên không gian mạng. Đường dây này hoạt động rất tinh vi, có tổ chức, phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng trên cả nước.

Các đối tượng trong đường dây chế tạo, mua bán súng bị Công an bắt giữ

Trước quy mô và tính chất nghiêm trọng của đường dây chế tạo, buôn bán vũ khí, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo lên Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an để phối hợp xác lập chuyên án, đấu tranh triệt phá.

Quá trình điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án xác định được đối tượng cầm đầu đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng là Ngô Quang Vỹ (SN 1992, trú xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh).

Tang vật thu giữ

Củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 12/9, dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an TP.Hải Phòng và Công an tỉnh Lai Châu huy động gần 200 cán bộ, chiến sỹ chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt triệu tập 33 đối tượng về hành vi “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an thu giữ 58 khẩu súng các loại (PCP, súng bắn đạn ghém và súng bắn đạn ria), khoảng 130.000 viên đạn, hàng nghìn chi tiết, linh kiện, cụm linh kiện cơ bản của súng, 1 máy tiện cơ khí, 2 máy ép thủy lực, 3 máy nén hơi, 1 máy mài, 1 máy cắt sắt, 1 máy khoan bàn, 1 máy khoan cầm tay và nhiều máy móc gia công các chi tiết nhỏ, các công cụ, đồ vật, sổ sách, thiết bị điện tử dùng để phục vụ cho hoạt động mua bán, chế tạo các loại vũ khí.

Máy móc, dụng cụ chế tạo súng

Mặc dù chưa có tiền án, tiền sự nhưng Ngô Quang Vỹ rất tinh vi, ma mãnh, có nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng. Khi phát hiện bị theo dõi, Vỹ liên tục di chuyển, thay đổi lộ trình để cắt đuôi trinh sát. Tại nhà riêng, Vỹ xây dựng một lối đi bí mật để tẩu thoát khi cần. Lối đi này được ngụy trang khéo léo dưới một lớp xi măng mỏng phía trên, còn bên dưới là ô tủ đựng chăn, màn, chỉ đủ một người chui qua để lên tum mái nhà. Phía bên ngoài có một cầu thang sắt dẫn xuống lối nhỏ ra phía cánh đồng. Chính vì vậy, thời điểm bị bắt, Vỹ đã cố gắng theo lối này chạy thoát ra ngoài đồng lúa nhưng vẫn bị lực lượng Công an đón lõng, bao vây, khống chế bắt giữ.

Hơn 3.500 đơn hàng mua bán súng được ngụy trang tinh vi

Tại cơ quan điều tra, Ngô Quang Vỹ khai, năm 2019, đối tượng và đồng bọn bắt đầu hoạt động chế tạo, mua bán súng. Để che giấu hành vi phạm tội, năm 2023, Vỹ thuê ngôi nhà 3 tầng ở xã Kẻ Sặt (TP.Hải Phòng) làm kho chứa vũ khí, linh kiện và đặt các máy móc, phương tiện sản xuất.

Ngô Quang Vỹ bị bắt giữ sau khi thoát khỏi đường bí mật chạy ra cánh đồng lúa để bỏ trốn

Tại đây, Vỹ đặt mua các loại ống thép, lò xo, đặt làm báng gỗ tại các cơ sở cơ khí, làm mộc để gia công, hoán cải, chế tạo các bộ phận của súng. Ngoài ra, Vỹ còn nhập các linh kiện không thể chế tác như bình nén khí, ống ngắm, van... từ các sàn thương mại điện tử ở Trung Quốc. Đặt mua các loại đạn chì của các đối tượng ở Việt Nam trên mạng xã hội rồi bán cho người mua. Bên cạnh đó, Vỹ còn mua các loại máy nén hơi, máy ép thủy lực, máy tiện, máy khoan, cắt...

Ngô Văn Huỳnh bị bắt giữ cùng tang vật

Vỹ đã thuê, hướng dẫn cho một người họ hàng là Ngô Văn Trọng (SN 1994, trú xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh) làm công việc chế tạo, gia công các linh kiện vũ khí. Ngoài ra, Trọng còn có vai trò quản lý, đóng gói, giao các đơn hàng, quay video hướng dẫn lắp ráp vũ khí, livestream quảng bá sản phẩm, giao dịch mua bán trên các mạng xã hội Zalo, Telegram, Viber và Youtube.

Với những món hàng khách đặt mua, thay vì để nguyên khẩu súng, các đối tượng tháo rời các linh kiện, chia nhỏ gói trong các túi trà, ngụy trạng với đồ cơ khí rồi gửi qua các giao dịch chuyển phát. Sau đó, các đối tượng sẽ hướng dẫn khách cách thức lắp ráp khẩu súng như ban đầu.

Ngô Văn Trọng bị bắt giữ cùng tang vật

Để mở rộng địa bàn, tháng 4/2023, Vỹ tiếp tục cấu kết, hướng dẫn các đối tượng ở cùng xã Lâm Thao (tỉnh Bắc Ninh) gồm: Nguyễn Thành Đô (SN 1994), Ngô Văn Huỳnh (SN 1992), Nguyễn Đình Đông (SN 1995), Trần Văn Thái (SN 1992) tạo lập kênh bán hàng trên mạng xã hội, hướng dẫn lắp ráp súng, quảng cáo để bán súng cho người mua.

Khi có người mua, các đối tượng này lấy linh kiện, đạn súng PCP từ Vỹ sau đó đóng gói, chuyển các đơn hàng qua dịch vụ chuyển phát. Sau khi nhận tiền từ người mua, những đối tượng này lại chuyển khoản đến cho Vỹ.

Từ ngày 1/1/2025, luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có hiệu lực, các đối tượng hoạt động cầm chừng, chủ yếu chuyển sang gia công, bán các loại linh kiện, chỉ bán một số loại súng cho các đối tượng tin tưởng. Ngô Văn Huỳnh và Nguyễn Thành Đô đã thuê 1 căn nhà tại xã Cẩm Giàng (TP.Hải Phòng) để cất giấu, đóng gói, quay video hướng dẫn lắp ráp súng cho các đơn hàng.

Linh kiện súng được các đối tượng rao bán

Căn cứ vào kết quả điều tra, bước đầu Công an xác định, nhóm Ngô Quang Vỹ lợi dụng sơ hở trong việc kiểm tra hàng hóa vận chuyển của công ty chuyển phát để nhận và chuyển hơn 3.500 đơn hàng là linh kiện súng đã mua, bán cho các đối tượng trên cả nước với tổng số tiền giao dịch hàng chục tỷ đồng. Kết quả giám định sơ bộ ban đầu xác định toàn bộ số súng và linh kiện đều là vũ khí quân dụng.

Ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 26 đối tượng về tội “Chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Trong đó có những đối tượng chủ chốt như: Ngô Quang Vỹ, Ngô Văn Trọng, Nguyễn Thành Đô, Ngô Văn Huỳnh, Nguyễn Đình Đông, Trần Văn Thái, Nguyễn Mạnh Linh (SN 1998, trú xã Bum Tờ, tỉnh Lai Châu).

Các đối tượng Thái, Đông, Đô, Huỳnh, Trọng được Vỹ thuê trợ giúp trong việc chế tạo, giao, nhận hàng nhưng không trả tiền công, mà biến những đối tượng này trở thành cộng tác viên, trực tiếp tạo kênh trên các trang mạng xã hội để quảng cáo đăng bán hàng linh kiện, phụ kiện súng. Ngược lại, những đối tượng này được Vỹ bán súng và các linh kiện với giá rẻ hơn so với thị trường rồi bán lại kiếm lời.

Trước chiến công xuất sắc trên, Bộ Công an gửi thư khen ngợi Cục Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Lai Châu.