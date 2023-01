Đường sa ngã của kẻ "say tình" gây án mạng trên phố HN: Mối tình vụng trộm

Camera an ninh ghi lại cảnh Thức sát hại anh Hoàng, kéo chị Linh lên xe.

Cuộc sống không thiếu thứ gì

Lê Văn Thức (SN 1993, trú thôn Chi Mai, xã Yên Khoái, Lộc Bình, Lạng Sơn) là con trai út trong một gia đình có 5 người con, trên Thức là 4 chị gái. Dù còn trẻ tuổi nhưng từ lâu Thức đã sớm có ô tô đắt tiền.

Theo nột lãnh đạo địa phương nơi Thức cư trú chia sẻ, gia đình Thức có điều kiện kinh tế tốt, có nề nếp, chấp hành tốt chính sách, pháp luật. Bản thân Thức “không thiếu thứ gì”. Đến tuổi trưởng thành, Thức lập gia đình với người vợ “môn đăng hộ đối” ở thị trấn Lộc Bình.

Từ ngày lấy vợ, Thức rất ít khi về nhà ở xã Yên Khoái mà thường xuyên sinh sống trên nhà vợ ở thị trấn Lộc Bình và có với nhau 3 người con chung. Dù có vợ con nhưng Thức thường xuyên sống xa nhà để đi khắp các đường ngang, nẻo tắt của nhiều cửa khẩu ở tỉnh, thành miền Bắc để làm ăn.

Một cán bộ điều tra thuộc Công an quận Đống Đa, TP.Hà Nội cho biết, tưởng chừng với cuộc sống “không thiếu thứ gì”, Thức sẽ yên ổn làm ăn, chăm sóc gia đình nhưng không, năm 2019, Thức quen biết và có mối quan hệ tình cảm ngoài luồng với chị Nguyễn Thị Linh (SN 1994, quê Yên Bái – tên nhân vật đã được thay đổi) dù đã có vợ con.

“Thức gặp Linh khi đối tượng đến cửa khẩu Móng Cái làm ăn, còn cô gái trẻ này đang làm thuê tại đây. Sau một thời gian tìm hiểu, Thức và Linh có mối quan hệ tình cảm, chị Linh cũng biết Thức đã có gia đình. Sau một thời gian làm ăn ở Móng Cái thì dịch COVID-19 diễn ra, cửa khẩu phải ngừng hoạt động để chống dịch nên Thức và chị Linh chuyển về Thái Nguyên sống chung”, vị cán bộ này nói.

Trúng phải tiếng sét ái tình với cô gái trẻ, Thức đã không biết bao lần đi từ Lạng Sơn đến Thái Nguyên để gặp gỡ người tình. Chẳng biết từ lúc nào, Thức đã giành tình cảm quá lớn cho cô gái trẻ, thậm chí còn thuê nhà chung sống với chị Linh một thời gian dài ở Thái Nguyên.

Mối tình ngoài luồng diễn ra suốt 3 năm khiến Thức đắm chìm trong tình yêu với chị Linh. Một ngày trước tháng 9/2022, Thức nhận thấy chị Linh có nhiều điểm bất thường và tỏ ra thân thiết với anh Nguyễn Hoàng (SN 1995, trú quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội – tên nạn nhân đã được thay đổi) nên đã nảy sinh lòng ghen tuông.

Nhiều lần gặng hỏi về mối quan hệ giữa người tình và anh Hoàng nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng, Thức càng tỏ rõ sự hằn học, bực tức. Mệt mỏi với mối tình không có tương lai với Thức, chị Linh đã nói lời chia tay, bất chấp việc Thức liên tục níu kéo. Không giữ được tình yêu, Thức nảy sinh lòng thù hận và quyết tâm trả thù anh Hoàng.

“Để tránh mặt Thức, sau khi chia tay, chị Linh đã phải chuyển xuống Hà Nội và làm việc tại đây. Cô gái trẻ cũng cắt đứt mọi liên lạc với Thức nhưng đối tượng luôn tìm cách dò la được thông tin của người tình”, vị cán bộ điều tra cho hay.

Nạn nhân Hoàng nằm gục tại hiện trường sau khi bị Thức tấn công.

Vụ giết người gây sốc

Đêm 15, rạng sáng 16/9/2022, nhiều người dân khi di chuyển qua tòa nhà số 22 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP.Hà Nội cũng như phần lớn cư dân mạng đã bàng hoàng khi chứng kiến một vụ án mạng manh động xảy ra. Thời điểm này, một clip trích xuất từ camera an ninh quanh khu vực vỉa hè 22 Láng Hạ ghi lại toàn cảnh vụ giết người đã làm dậy sóng mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.

Hình ảnh từ camera cho thấy, một nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo một cô gái đang di chuyển trên phố Láng Hạ thì bất ngờ bị một xe taxi chạy cùng chiều áp sát, ép vào lề đường. Lập tức, một đối tượng xuống xe taxi từ ghế sau đã xông tới, dùng dao đâm gục nam thanh niên, cưỡng ép cô gái đi cùng lên taxi rồi rời khỏi hiện trường. Tất cả sự việc nói trên xảy ra trong khoảng thời gian dưới 30 giây.

Sau khi bị tấn công, nam nạn nhân đã được người dân thông tin tới cơ sở y tế và lực lượng công an. Chỉ ít phút sau, xe cứu thương cũng như các trinh sát thuộc Công an phường Láng Hạ, Công an quận Đống Đa và phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội đã có mặt tại hiện trường để đưa nạn nhân đến bệnh viện gần nhất, đồng thời phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Tuy nhiên, manh mối ban đầu ngoài một số hình ảnh trích xuất được từ camera an ninh thì gần như không còn gì khác. Nạn nhân nằm lại hiện trường chính là anh Nguyễn Hoàng dù được đưa vào bệnh viện điều trị tuy nhiên do vết thương quá nặng, người này đã tử vong. Trong khi cô gái trẻ bị kéo lên xe được cơ quan công an xác định là chị Nguyễn Thị Linh, bạn gái của anh Hoàng.

Lúc này, “bài toán khó” đặt ra cho lực lượng đánh án là lập tức phải truy vết nghi phạm bởi lẽ, đối tượng còn đang bắt giữ chị Linh, tính mạng của cô gái trẻ đang “ngàn cân treo sợi tóc”, từng phút trôi qua thì nạn nhân càng nguy hiểm.

Sau khi xác định danh tính nạn nhân là anh Hoàng và chị Linh, cơ quan công an đã làm rõ hung thủ gây án. Một tổ công tác lập tức được cử lên tỉnh Thái Nguyên để giải cứu chị Linh, bắt giữ đối tượng.

