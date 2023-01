Thảm án trong đêm và cơn ghen của kẻ thủ ác: Hai cái chết bí ẩn

Cái chết bí ẩn của hai nạn nhân

Tối muộn 2/12/2022, anh C về nhà tại thôn Yên Khánh (xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Khi đến cổng, anh C thấy bên trong tối đen như mực, không khí vắng vẻ lạ thường.

Hồi chiều, bố anh C là ông Phan Văn D (SN 1964) còn nói tối nay chẳng đi đâu, chỉ ở nhà xem bóng đá. Ấy thế mà muộn lắm rồi, ông D lại không bật điện, để căn nhà "đen như hũ nút".

Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, anh C vội hướng ánh mắt vào trong nhà. Khi ánh đèn xe máy của anh C soi xuống nền đất, ở đó có nhiều vết như máu rải rác ngay từ cổng. Vào tới sân, anh C phát hiện hai thi thể người nằm bất động. Trong ánh sáng yếu ớt của đèn xe máy, anh C kịp nhận ra một người là bố mình.

Sợ hãi, anh C chạy vào nhà thì biết có ai đó đã cắt điện khiến mọi thứ trở nên tối đen như vậy. Khi ánh điện được nối lại, anh C bàng hoàng thấy rõ bố và người anh họ Phan Văn H (SN 1984) đều đã tử vong, nằm trên nền sân, xung quanh có nhiều máu.

Dấu vết mờ

Vụ việc lập tức gây bàng hoàng cả làng quê Yên Khánh. Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Xuân và Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại hiện trường để điều tra.

Hai nạn nhân được xác định là ông Phan Văn D (SN 1964, chủ nhà) và anh Phan Văn H (SN 1984, cháu họ). Cả hai người này đều bị rất nhiều vết thương trên có thể, gây mất máu cấp dẫn đến tử vong.

Cơ quan điều tra nhận định, những thương tích ấy được gây ra bởi vật sắc nhọn, nghi phạm gây án rất quyết liệt với ý đồ tước đoạt mạng sống của nạn nhân. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, bước đầu những dấu vết để lại khá mờ nhạt, gây khó khăn trong công tác điều tra.

Vào thời điểm này, các điều tra viên đưa ra nhận định, đây là vụ án có thể bắt nguồn từ nguyên nhân giết người, cướp tài sản, cũng có thể do mâu thuẫn, thù tức cá nhân. Đặc biệt, công an còn chú ý tới việc liệu giữa anh H và ông D có mâu thuẫn với nhau rồi dẫn tới hậu quả như trên hay không?

Tất cả những suy luận, nghi vấn ấy đều được các điều tra viên Công an tỉnh Hà Tĩnh xem xét, đánh giá tỉ mỉ thông qua dấu vết để lại tại hiện trường, lời khai của nhân chứng…

Loại bỏ

Đầu tiên, nguyên nhân cái chết của ông D và anh H đến từ việc giết người, cướp tài sản bị loại. Lý do là quá trình khám nghiệm, cơ quan công an nhận thấy toàn bộ đồ đạc, tài sản của gia đình và cá nhân ông D, anh H đều còn nguyên. Bên trong nhà không có dấu hiệu cạy phá, lục lọi.

Về giả thuyết có mâu thuẫn giữa ông D và anh H, sau khi lấy lời khai tìm hiểu qua quần chúng nhân dân, công an xác định hai người này rất hòa thuận, chưa từng có lời qua tiếng lại hay "lăn tăn" gì về nhau. Khả năng ông D và anh H tự gây án cho nhau chắc chắn không xảy ra.

Cuối cùng, giả thuyết vụ án đến từ mâu thuẫn cá nhân của nạn nhân với người khác được các điều tra viên đặc biệt chú ý.

Theo người dân xung quanh thì cả ông D và anh H đều hiền lành, không nợ nần tiền bạc hay có mâu thuẫn gì với ai. Vậy, tại sao cả hai người này lại bị sát hại một cách quyết liệt đến vậy?

Các điều tra viên tin rằng, cái chết của ông D và anh H đến từ một nghi phạm mang những "bực tức" rất căng thẳng. Nhưng người đó là ai, ở đâu thì chưa thể lần ra được.

Trong lúc này, Công an Hà Tĩnh một mặt mở rộng các hướng điều tra, mặt khác tiến hành rà soát, sáng lọc tất cả những đối tượng cộm cán, đối tượng ma túy, cờ bạc, tha tù trên địa bàn.

Dù vậy, những thông tin thu thập được vẫn rất ít ỏi, chưa thể dẫn tới nút thắt của vụ án.

Vào thời điểm mọi thứ dường như còn rất "mơ hồ", bí ẩn thì các trinh sát Công an tỉnh Hà Tĩnh thu thập được một thông tin vô cùng giá trị. Theo một nhân chứng cho biết, thời gian gần đây ông D bị một thanh niên gây hấn, thậm chí nhắn tin dọa giết.

Một cuộc truy tìm danh tính đối tượng nghi vấn này được tiến hành gấp gáp.

