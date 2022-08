Thi thể thiếu phụ dưới vực sâu hé lộ tội ác của kẻ "cuồng yêu"

Chị M đi hái củi từ sáng sớm mà tối mịt vẫn chưa về nhà. Bóng đêm đã giăng khắp các khe núi ở Sín Chén (huyện Si Ma Cai, Lào Cai). Chị M đã đi đâu? Liệu người phụ nữ ấy có gặp điều chẳng lành nào hay không?

Cuộc tìm kiếm xuyên đêm

Chị S.T.M (SN 1976, trú tại Bản Kha, Sín Chén, huyện Si Ma Cai, Lào Cai) đeo gùi đi lấy củi trên rừng từ sáng sớm 9/12/2021. Chồng đi làm ăn xa, căn nhà chỉ còn lại mấy mẹ con nên chị M trở thành trụ cột trong gia đình.

Ánh chiều dần buông, phía những ngọn núi hoang vu bóng tối bắt đầu tràn về. Những đứa con chị M đứng ở bậu cửa nhìn ra con đường đất uốn cong mà chẳng thấy bóng dáng mẹ đâu.

Thấy sự bất thường, người nhà đã cùng hàng xóm đổ xô đi tìm chị M. Cả đêm hôm ấy, những bó đuốc sáng rực cả góc rừng Sín Chén, người ta lần từng hốc đá, soi từng bụi cỏ ở khu vực chị M thường hái củi, chăn trâu nhưng hoàn toàn vô vọng. Chị M cứ như đã tan vào không gian đen ngòm của núi rừng.

Sáng hôm sau, có người đã gọi vào điện thoại di động của chị M thì thấy tắt máy. Dân làng tiếp tục tỏa đi khắp nơi. Đến trưa, chiếc điện thoại của chị M được phát hiện đã vỡ, được dấu dưới một tảng đá to.

Linh tính có chuyện chẳng lành, liên tục trong cả ngày và đêm 10/12 dân bản Sín Chén "lùng sục" toàn bộ những khu vực vắng vẻ, rậm rạp để tìm chị M nhưng không có kết quả.

Tới sáng 11/12, cách nơi phát hiện chiếc điện thoại vỡ khoảng 50m, bên dưới một vực sâu, thi thể chị M được tìm thấy. Nhiều người không khỏi sửng sốt vì trên cơ thể người phụ nữ ấy có rất nhiều vết thương.

Kẻ "cuồng tình"

Tại hiện trường, Công an tỉnh Lào Cai xác định chị M tử vong trước đó nhiều ngày, trên phần đầu có thương tích nặng, khả năng bị ai đó đánh bằng vật cứng. Những dấu vết để lại cho thấy, trước khi tử vong đã có cuộc vật lộn, nạn nhân bị ngã từ trên triền dốc xuống dưới và hung thủ ra tay sát hại chị M ở chính thời điểm này.

Vì sao một người phụ nữ vốn hiền lành, chăm chỉ lại có thể bị sát hại một cách dã man đến vậy là câu hỏi mà các điều tra viên Công an tỉnh Lào Cai phải tìm lời giải.

Qua xác minh, công an phát hiện chị M mất đi một số tiền khá lớn nên nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản. Tuy nhiên, liệu đây có phải mục đích ban đầu của hung thủ hay sau khi giết người thì đã "tiện tay"?

Các điều tra viên Công an tỉnh Lào Cai thu thập toàn bộ thông tin liên quan đến cái chết của chị M nhưng hiện trường vốn là nơi vắng vẻ, ít người qua lại nên không có nhân chứng.

Hàng loạt đối tượng trên địa bàn được rà soát, các trinh sát tập trung vào nhóm "bất hảo", có tiền án, tiền sự hoặc bất minh tài chính. Chỉ ít ngày sau đó, một gã đàn ông cùng trú tại Sín Chén được đưa vào tầm ngắm, đó là Giàng A Vử (SN 1969).

Vử trước đây sinh sống tại huyện Mường Khương (Lào Cai). Tuy nhiên, do thường xuyên gây ra các vụ trộm cắp vặt, bị người dân phát hiện nên hắn ta không "sống được" ở nơi này nữa.

Vử chuyển về Sín Chén nhưng vẫn giữ bản chất "bất hảo" của mình. Tại đây, Vử gặp một người phụ nữ góa bụa và lấy làm vợ. Dù đã có gia đình, nhưng Vử nổi tiếng trong vùng là hay "trăng hoa", thường xuyên buông lời "ỡm ờ" với nhiều phụ nữ trong bản. Chị M cũng là một trường hợp "bị" Vử theo đuổi, tán tỉnh.

Vử biết rõ, chồng chị M đang đi làm ăn xa tận Tây Nguyên nên gã "tấn công quyết liệt".

Vào thời điểm công an tìm đến nhà Vử, hắn ta đã biến mất. Người thân Vử khai không biết gã đi đâu, làm gì. Điều đặc biệt là Vử cũng chỉ rời khỏi địa phương vào thời điểm sau khi chị M tử vong.

Tiếp tục thu thập chứng cứ, lời khai của nhân chứng, Công an tỉnh Lào Cai xác định, Vử là nghi phạm sát hại chị M.

Muốn chết để được bên nhau

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai tìm đến xã Nậm Thành (Mường Khương, Lào Cai). Tại đây, anh trai Vử cho biết, chiều 11/12 Vử đã rời nơi này đi về xã Cốc Ly (huyện Bắc Hà, Lào Cai). Ngay lập tức hình ảnh và thông tin của Vử được Công an tỉnh Lào Cai thông báo cho các đơn vị địa phương nhằm phối hợp, chủ động phát hiện, bắt giữ.

Trong quá trình đi từ Mương Khương về Bắc Hà, Vử gây ra một vụ va chạm giao thông nên bị Công an xã Nậm Mòn (Bắc Hà) mời lại làm việc. Khi nhận được thông báo từ cơ quan cấp trên, Công an xã Nậm Mòn đã nhanh chóng giữ Vử và báo cáo về Công an tỉnh Lào Cai.

Tại cơ quan điều tra, Vử khai có quen biết và đem lòng yêu chị M. Do cả hai đã có gia đình, không thể đến với nhau nên đã hẹn ước "kiếp sau" và Vử có trao chị M vật "đính ước".

Khoảng trưa 9/12, Vử gặp chị M đi lấy củi nên giữ lại để đòi vật "đính ước". Thấy Vử lại gần, chị M tỏ thái độ không đồng ý, từ đây xảy ra cãi cọ, vật lộn nhau.

Trong lúc vật lộn, cả hai đã ngã xuống một lối mòn, nằm cách mặt đường khoảng 5m. Thấy chị M nằm dưới đất, Vử nảy sinh ý định sát hại chị này rồi tự tử để được "chung sống" bên nhau.

Vử đã lấy đá đập vào đầu chị M khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Vử lục lọi lấy đi của chị M số tiền hơn 10 triệu đồng. Chiếc ví sau đó được gã giấu ở gần hiện trường. Điện thoại của chị M thì Vử nhét dưới tảng đá. Để phi tang, Vử kéo thi thể chị M đẩy xuống vực sâu.

Trên đường về, Vử vặt lá ngón để ăn nhằm tự vẫn. Tuy nhiên, do trời tối, Vử không nhìn rõ nên vặt nhầm loại lá và không chết. Đến ngày hôm sau, sợ bị phát hiện, Vử đã bỏ trốn về huyện Bắc Hà.

Sự ích kỷ đến tàn độc đã khiến Vử trở thành kẻ sát nhân, cướp đi mạng sống của người khác. Rồi đây, gã sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.

