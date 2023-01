Đường sa ngã của kẻ "say tình" gây án mạng trên phố HN: Kế hoạch đáng sợ

Thức từng có ý định sát hại chị Linh rồi nhảy cầu Gia Bẩy tự tử.

Kẻ “cuồng yêu” lộ diện

Vụ án đâm tử vong anh Nguyễn Hoàng (SN 1995, trú quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội – tên nhân vật đã được thay đổi) trên phố Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội rạng sáng 16/9/2022 gây xôn xao mạng xã hội khi clip ghi lại vụ án mạng được chia sẻ trên facebook.

Một cán bộ điều tra thuộc Công an quận Đống Đa, TP.Hà Nội trực tiếp tham gia phá án cho biết, sau khi làm rõ danh tính của nạn nhân là anh Nguyễn Hoàng, lực lượng công an đã dựng lại các mối quan hệ xoay quanh anh Hoàng. Từ đó, xác định được danh tính cô gái trẻ bị bắt ép lên xe taxi là chị Nguyễn Thị Linh (SN 1994, quê Yên Bái – tên nhân vật đã được thay đổi) – người đang có mối quan hệ tìm hiểu để tiến tới yêu đương với anh Hoàng.

Từ việc đối tượng gây án quyết liệt tấn công, sát hại anh Hoàng, dùng vũ lực kéo chị Linh lên xe taxi rồi rời khỏi hiện trường, cơ quan điều tra bước đầu nhận định có thể sự việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa ba người.

“Sau khoảng gần 1 giờ truy vấn, xác minh các mối quan hệ của chị Linh và anh Hoàng, chúng tôi thấy nổi bật lên trong đó là Lê Văn Thức (SN 1993, trú thôn Chi Mai, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn). Thức có mối quan hệ tình cảm với chị Linh, hai người từng cùng nhau sống ở TP.Thái Nguyên.

Chiếc xe taxi chở Thức đến gây án và rời khỏi hiện trường có biển kiểm soát thuộc tỉnh Thái Nguyên. Qua các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi xác định chiếc xe đang di chuyển từ Hà Nội về tỉnh Thái Nguyên tại thời điểm đó nên 1 tổ công tác khoảng 7 – 8 cán bộ thuộc Công an quận Đống Đa và phòng Cảnh sát Hình sự (PC02, Công an Hà Nội) đã lập tức được cử lên tỉnh Thái Nguyên. Mục tiêu duy nhất là giải cứu thành công chị Linh đồng thời bắt giữ Thức”, vị cán bộ điều tra Công an quận Đống Đa cho hay.

Thức bị di lý về trụ sở Công an quận Đống Đa.

Lên kế hoạch giết người tình rồi tự sát

Kể lại về những giờ phút căng thẳng truy bắt kẻ giết người, vị cán bộ điều tra cho biết, song song với việc truy theo các dấu vết của nghi phạm, cơ quan công an cũng đã làm rõ được mối quan hệ giữa chị Linh và Thức.

Cụ thể, Thức đã có vợ và 3 người con ở quê nhà, hai người vẫn chung sống với nhau hợp pháp. Tuy nhiên, Thức lại có thêm mối quan hệ ngoài luồng với chị Linh, giữa hai người này cũng từng một thời gian chung sống với nhau ở tỉnh Thái Nguyên. Sau đó, chị Linh chấm dứt mối quan hệ không có tương lai với Thức và bắt đầu tìm hiểu anh Hoàng và chuyển xuống Hà Nội sinh sống.

“Từ các tài liệu này, có thể thấy được nguyên nhân mâu thuẫn tình cảm theo nhận định ban đầu là hợp lý.

Chúng tôi đã theo dấu chiếc taxi khi đến cầu Gia Bẩy thuộc phường Đồng Bẩm, TP.Thái Nguyên. Tổ công tác đã liên hệ với Công an TP.Thái Nguyên và phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị phối hợp truy bắt Thức.

Lực lượng được huy động đều là các trinh sát hình sự dày dặn kinh nghiệm, hóa trang theo dấu chiếc xe taxi”, vị cán bộ điều tra kể lại.

Theo cán bộ điều tra, khi đến cầu Gia Bẩy, Thức kéo chị Linh xuống xe taxi. Tài xế taxi điều khiển xe rời khỏi cầu. Tại đây, Thức gọi điện cho chị gái và anh rể đang sinh sống tại TP.Thái Nguyên kể về việc mình gây án và gọi anh rể, chị gái điều khiển xe ô tô đến đón. Nắm được thông tin này, tổ công tác đã liên hệ với anh rể, chị gái của Thức một cách bí mật và đề nghị hai người phối hợp.

“Trong quá trình đứng đợi anh rể và chị gái đến đón, Thức đã có ý định sát hại chị Linh, sau đó bản thân đối tượng sẽ tự tử bằng việc nhảy cầu.

Diễn biến tâm lý của đối tượng thời điểm này rất phức tạp, có thể dùng từ “điên cuồng” để hình dung.

Tuy nhiên, sau đó Thức đã từ bỏ ý định này và chuyển sang việc bỏ trốn cùng chị Linh nên đã đứng im đợi anh rể, chị gái đến đón.

Ít phút sau, anh rể, chị gái Thức điều khiển ô tô đến đón hai người. Lúc này, Thức vẫn cầm dao và kéo chị Linh lên ngồi hàng ghế sau, Thức ngồi bên phải, chị Linh ngồi bên trái.

Theo sự chỉ dẫn của lực lượng công an, anh rể, chị gái Thức đã lái xe vòng quanh TP.Thái Nguyên và hết sức khuyên can đối tượng nhưng Thức nhất quyết không nghe”, vị cán bộ điều tra nói.

Sau khi được chị gái và anh rể đến đón bằng ô tô cá nhân, Thức trong tay vẫn cầm dao dí vào cổ và buông lời đe dọa đối với người tình, bất chấp lời khuyên can của người thân.

Lúc này, Thức muốn lái xe cùng chị Linh đi lên cửa khẩu, sau đó bỏ trốn qua biên giới theo đường tiểu ngạch. Biết được việc Thức không nghe lời khuyên, lực lượng công an đã tiếp tục hướng dẫn anh rể, chị gái Thức điều khiển xe di chuyển lòng vòng để tìm địa điểm thích hợp, vắng người để giải cứu “con tin”.

(còn nữa)

----------------------

Sau khi hướng dẫn anh chị Thức điều khiển xe đi lòng vòng để tìm địa điểm thích hợp cho cuộc giải cứu, các trinh sát đã xác định nơi hành động là cây xăng thuộc huyện Phú Lương. Tại đây, cuộc giải cứu như phim hành động đã diễn ra mà không có một sai sót dù là nhỏ nhất.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/uong-sa-nga-cua-ke-34-say-tinh-34-gay-an-mang-tren-pho-hn-ke-hoach-an...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/uong-sa-nga-cua-ke-34-say-tinh-34-gay-an-mang-tren-pho-hn-ke-hoach-ang-so-a591165.html