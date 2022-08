Cô gái xinh đẹp gặp họa với kẻ “cuồng yêu”: Vụ giết người lúc rạng sáng

Thứ Năm, ngày 11/08/2022 10:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Nhận tin báo về một vụ giết người, các trinh sát đã ngay lập tức đến hiện trường điều tra. Thế nhưng phải 10 ngày sau, chân tướng vụ việc mới được làm rõ và câu chuyện phía sau là tấn bi kịch khi cô gái trẻ gặp kẻ “cuồng yêu”.

XEM THÊM CÁC KỲ 1

Hiện trường tiệm spa nơi Luân chém trọng thương chị Trang.

Vụ giết người lúc rạng sáng

Rạng sáng 28/4, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hải Phòng nhận tin báo từ Công an huyện An Dương về việc xảy ra một vụ “Giết người” trên địa bàn huyện này. Nạn nhân là một cô gái trẻ xinh đẹp tên Trang (SN 2000, trú tỉnh Lào Cai, tạm trú huyện An Dương, tên đã được thay đổi).

Ngay lập tức, một tổ công tác do Đại úy Nguyễn Công Quang – Phó đội trưởng Đội 4, phòng PC02 nhận lệnh từ chỉ huy để đến hiện trường, phối hợp với Công an huyện An Dương điều tra, làm rõ vụ việc. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định chị Trang bị đâm, chém nhiều nhát nguy kịch tại nơi tạm trú là một tiệm spa, may mắn được người dân phát hiện kịp thời và đưa vào bệnh viện cấp cứu.

“Ngay trong đêm cùng ngày, chúng tôi đã cố gắng tiếp cận nạn nhân để xác minh thông tin. Lúc này, tổ điều tra gặp nhiều khó khăn bởi nạn nhân vừa mới được cấp cứu, qua cơn nguy kịch và đang yếu, không khai báo được nhiều. Qua làm việc, Trang khai nhận bị bạn trai là Lê Văn Luân (SN 1987, trú xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) đâm, chém nhiều nhát bằng dao”, Đại úy Quang cho hay.

Sau khi trút “mưa dao” vào bạn gái, kẻ “cuồng yêu” đã lập tức tẩu thoát khỏi hiện trường. Lúc này, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo thành lập một tổ công tác truy nóng theo các dấu vết của đối tượng và lên đường ngay trong rạng sáng cùng ngày.

Cô gái xinh đẹp nhận cơn mưa dao của kẻ “cuồng yêu” được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Trinh sát kể cuộc truy đuổi kẻ “cuồng yêu”

Đại úy Quang cho biết, trong đêm, rạng sáng 28/4, tổ truy bắt đã chia làm hai mũi rà soát. Trong đó, một mũi trực tiếp di chuyển lên Lào Cai để phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai xác minh nhân thân của Luân, một mũi truy đuổi theo hướng mà Luân đã bỏ chạy sau khi gây án.

“Sau khi gây án, Luân bỏ trốn về các tỉnh, thành phố như Hà Nam, Hà Nội, Vĩnh Phúc… Chúng tôi đã theo dấu đối tượng và làm rõ các mối quan hệ của Luân tại các tỉnh, thành phố này đồng thời tổ chức đón lõng. Luân đã liên hệ với người quen, có người thì Luân xin ở nhờ, có người thì Luân xin tiền… Tuy nhiên tất cả những mối quan hệ này đều đã từ chối yêu cầu của Luân. Cuộc truy đuổi này diễn ra trong khoảng 10 ngày.

Chúng tôi đánh giá Luân là đối tượng khá lọc lõi, nhạy bén trong việc đánh hơi thấy sự truy bắt của lực lượng công an. Đối tượng không ở yên một vị trí quá lâu và thường xuyên thay đổi địa điểm, nơi lẩn trốn. Trong quá trình này, nhiều lần mũi trinh sát truy bắt xác định được điểm lẩn trốn nhưng khi đến nơi, Luân đã bỏ đi”, Đại úy Quang chia sẻ.

Cùng lúc đó, mũi trinh sát xác minh nhân thân Luân đã có kết quả. Luân là đối tượng hình sự khi có 2 tiền án về các tội danh “Đánh bạc” và “Cố ý gây thương tích”, thuộc diện theo dõi của Công an tỉnh Lào Cai. Ngoài ra, cơ quan công an cũng xác định trước khi gây ra vụ giết người ở Hải Phòng, Luân cũng là đối tượng có hoạt động tổ chức đánh bạc và cho vay nặng lãi trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Các trinh sát đã xác minh các mối quan hệ thân, gần của Luân và được biết, đối tượng có một số đàn em thân cận, chủ yếu là các thanh, thiếu niên thuộc đồng bào dân tộc thiểu số với trình độ nhận thức hạn chế được Luân thuê về làm việc.

“Từ căn cứ này, chúng tôi xác định Luân có rất nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp tại quê nhà. Đối tượng lớn lên và sinh sống tại khu vực giáp biên giới, không loại trừ khả năng đối tượng có quan hệ, móc nối với những đối tượng tổ chức vượt biên trái phép tại đây. Vì vậy, mũi trinh sát ở tỉnh Lào Cai đã phải phối hợp với lực lượng công an, biên phòng sở tại kiểm tra, rà soát tất cả các đường mòn, lối mở mà Luân có thể tẩu thoát sang Trung Quốc”, Đại úy Quang nói.

Những tưởng trong quá trình bỏ trốn, Lê Văn Luân sẽ im hơi, lặng tiếng nhưng không hề. Dù đang bị lực lượng công an truy bắt gắt gao, Luân vẫn bắn tiếng cho đàn em báo tin đến người nhà bạn gái về việc phải hòa giải, rút đơn trình báo. Nếu không, Luân sẽ thực hiện âm mưu đen tối của mình và chính thức gửi lời đe dọa đến gia đình chị Trang.

(Còn nữa)

---------------------------

Trong quá trình lẩn trốn, Luân đã bắn tiếng cho đàn em báo tin đến gia đình chị Trang về việc phải chấp nhận hòa giải, rút đơn trình báo nếu không sẽ phải lĩnh “hậu quả”. Để chuẩn bị cho phi vụ trả thù, Luân đã liên hệ với một đối tượng ở bên kia biên giới và đặt “hàng nóng”.

Mời độc giả đón đọc bài tiếp theo vào lúc 10h00 ngày 12/8 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ 1

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/co-gai-xinh-ep-gap-hoa-voi-ke-cuong-yeu-vu-giet-nguoi-luc-rang-sang-a...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/co-gai-xinh-ep-gap-hoa-voi-ke-cuong-yeu-vu-giet-nguoi-luc-rang-sang-a564113.html