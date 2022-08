Cô gái xinh đẹp gặp họa với kẻ “cuồng yêu”: Âm mưu thâm độc

Sau khi bắn tiếng về việc gia đình bạn gái phải rút đơn trình báo, Luân đã liên hệ với một đối tượng bên kia biên giới và đặt vấn đề mua “hàng nóng” để thực hiện âm mưu trả thù.

Lán ở tạm của Luân thuộc khu vực vành đai biên giới, ít người qua lại.

Âm mưu thâm độc của kẻ “cuồng yêu”

Sau khi trút mưa dao với ý đồ sát hại chị Trang (SN 2000, quê tỉnh Lào Cai, tạm trú TP Hải Phòng, tên đã được thay đổi) tại tiệm spa trong rạng sáng 28/4, Lê Văn Luân (SN 1987, trú xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) đã tẩu thoát và lẩn trốn tại một số tỉnh, thành phố miền Bắc.

Đại úy Nguyễn Công Quang – Phó đội trưởng Đội 4 thuộc phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hải Phòng cho biết, trong quá trình lẩn trốn, Luân đã bắn tiếng cho đàn em báo tin đến gia đình chị Trang về việc phải chấp nhận hòa giải, rút đơn trình báo nếu không sẽ phải lĩnh “hậu quả”.

“Trong thời điểm truy bắt Luân, gia đình bị hại đã báo tin đến chúng tôi về việc nhận được lời đe dọa, uy hiếp của Luân nếu không chấp nhận hòa giải với đối tượng. Luân bắn tiếng rằng đã liên hệ đặt “hàng nóng” từ bên kia biên giới, nếu gia đình không rút đơn trình báo, Luân sẽ trả thù. Sau khi nhận được lời đe dọa, gia đình hết sức hoang mang nhưng vẫn rất tin tưởng vào lực lượng công an. Họ rất nóng lòng, chia sẻ với cơ quan điều tra hy vọng rằng sẽ ủng hộ lực lượng công an bắt bằng được Luân dù tính mạng gia đình bị đe dọa”, Đại úy Quang kể lại.

Lê Văn Luân tại thời điểm bị khống chế, bắt giữ vào tối 10/5.

Cuộc vây ráp lúc chạng vạng tối

Sau nhiều ngày lẩn trốn, ngày 10/5, Luân quay trở về “căn cứ địa” quen thuộc của mình tại tỉnh Lào Cai, tuy nhiên đối tượng không về nhà và cũng không liên hệ với người nhà. Đồng thời, tại Lào Cai, Luân đã kết nối với một số đối tượng hình sự ở bên kia biên giới, đồng thời chuẩn bị “hàng nóng” để đàm phán với gia đình bạn gái. Dự định của Luân là nếu đàm phán bất thành, Luân sẽ trả thù gia đình bạn gái bằng “hàng nóng”, sau đó lập tức vượt biên trốn sang Trung Quốc.

“Trước tình hình nghiêm trọng, chúng tôi đã xin ý kiến lãnh đạo và nhận được chỉ đạo lập tức tổ chức vây bắt Luân, không để đối tượng có thời cơ trả thù gia đình nạn nhân. Qua đó, chúng tôi xác định Luân đang ở tại một lán tạm ở bìa rừng thuộc thôn Luồng Láo, xã Cốc San, TP Lào Cai. Đây là khu vực vành đai biên giới, ít người qua lại, cách khu vực đường lớn 50 – 100 mét. Lán ở tạm của Luân cũng sát một con suối, phòng trừ trường hợp có “động” thì đối tượng sẽ lập tức nhảy xuống suối tẩu thoát”, Đại úy Quang cho hay.

Tổ công tác thuộc phòng PC02 Công an TP Hải Phòng đã họp bàn kế hoạch vây bắt Luân ngay trong ngày 10/5, phối hợp với khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Lào Cai tổ chức mật phục, theo dõi đối tượng. Qua đó, tổ công tác phát hiện Luân đã chỉ đạo một số đàn em thân cận tiếp tế nhu yếu phẩm, chủ yếu là mỳ tôm và nước lọc để Luân “ở ẩn”.

Khoảng 18h tối cùng ngày, xác định Luân đang ở tại lán, đồng loạt các mũi trinh sát đã hóa trang, tiếp cận và ập vào khống chế, bắt giữ đối tượng giết người.

“Thời điểm các tổ công tác của phòng PC02 Công an TP Hải Phòng và Công an tỉnh Lào Cai ập vào trong lán, Luân hết sức bất ngờ và bàng hoảng, không kịp chống trả. Qua làm việc, bước đầu Luân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình ngay tại lán ở tạm. Chúng tôi đã di lý đối tượng về trụ sở Công an tỉnh Lào Cai để lấy lời khan ban đầu trước khi đưa về Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra”, Đại úy Quang kể lại thời điểm bắt giữ Luân.

Sau khi bị bắt, Luân khai nhận rạng sáng 28/4, đối tượng tìm tới nơi ở trọ và cũng là tiệm spa của chị Trang để rủ bạn gái đi nhà nghỉ tâm sự, tuy nhiên chị Trang đã từ chối. Sau đó, giữa hai người nảy sinh cãi vã, Luân đã buông lời không hay đồng thời dùng dao đe dọa, ép bạn gái phải đi nhà nghỉ. Khi bạn gái hoảng sợ và hô hoán, Luân đã lập tức trút mưa dao khiến bạn gái ngã gục.

