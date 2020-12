Đối tượng bị truy nã vượt hơn 1.500km vào Lâm Đồng để gây rối

Thứ Tư, ngày 16/12/2020 21:00 PM (GMT+7)

Ngày 16/12, Công an TP. Bảo Lộc làm các thủ tục để bàn giao đối tượng Vũ Đình Sơn (32 tuổi, trú huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) cho Công an huyện Thủy Nguyên để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vũ Đình Sơn từ Hải Phòng vào Lâm Đồng trốn truy nã.

Hai ngày trước, chủ quán ăn Tri Kỷ (đường Lê Văn Tám, Phường 2, TP Bảo Lộc) trình báo có 3 đối tượng lạ mặt, xăm trổ đầy mình đến đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản trong quán. Nhiều thực khách khác hoảng sợ, bỏ chạy. Sau khi gây náo loạn, 3 đối tượng trên rời khỏi hiện trường.

Công an Phường 2 và Đội Cảnh sát Hình sự (Công an TP Bảo Lộc) đã trích xuất camera, lần theo dấu vết, xác định được nơi ở hiện tại của 3 đối tượng, triệu tập đến cơ quan công an. Sau khi lấy lời khai, đối chiếu nhân thân, lai lịch, Công an TP Bảo Lộc phát hiện Vũ Đình Sơn là đối tượng trốn truy nã nên đã bắt giữ khẩn cấp.

Sơn bị bắt tại Lâm Đồng.

Theo cơ quan chức năng, Sơn đã bị khởi tố để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Ngày 21/4/2020, Sơn bỏ trốn khỏi địa phương (thôn 6, xã Minh Tâm, Thủy Nguyên). Ngày 7/10/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) đã ra quyết định truy nã bị can đối với Vũ Đình Sơn.

