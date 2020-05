Tùng "bake" cầm ghế đập chết người sa lưới sau 3 năm trốn nã

Thứ Tư, ngày 13/05/2020 11:43 AM (GMT+7)

Sau khi cầm ghế đập chết người trong một vụ hỗn chiến, Tùng "bake" đã bỏ trốn suốt 3 năm.

Nguyễn Văn Tươm (tức Tùng "bake") tại cơ quan công an.

Ngày 13/5, Công an tỉnh Lào Cai cho biết phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ Nguyễn Văn Tươm (tức Tùng "bake", SN 1984, trú xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng), đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi Giết người.

Theo tài liệu điều tra, năm 2017, Tùng "bake" cùng một nhóm bạn đến nhà người quen ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương tụ tập ăn uống. Sau đó, cả nhóm rủ nhau đi hát tại một quán Karaoke trên địa bàn.

Tại đây, nhóm của Tùng "bake" đã xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người trong quán hát. Trong lúc xảy ra xô xát, Tùng "bake" cầm ghế đập vào một người khiến người này tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, các đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ. Riêng Tùng "bake" đã nhanh chân trốn thoát.

Sau khi phát lệnh truy nã, Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc truy tìm đối tượng.

Sau nhiều năm xác minh, ngày 12/5, lực lượng Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với phòng PC02 Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện Tùng "bake" đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ thuộc khu vực Khu công nghiệp Kim Thành, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai.

Xác định được nơi ẩn náu của đối tượng, đến 10h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã bao vây, khống chế và bắt giữ Tùng "bake" thành công.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, Tùng "bake" là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự.

