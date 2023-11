Chiêu trò tinh quái của kẻ chuyên 'săn' tài xế 'xe ôm' công nghệ

Ngày 15-11, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Tuấn Đại về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Đối tượng Vũ Tuấn Đại.

Theo điều tra, khoảng 16h30 ngày 30/10, anh Vũ Ngọc Lợi (SN 2003, quê quán Hải Dương), lái "xe ôm" công nghệ đang đứng chờ khách thì có một thanh niên thuê chở về khu vực chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

Dọc đường đi, người thanh niên liên tục bắt chuyện, tạo cho anh Lợi cảm giác vui vẻ và gần gũi. Sau đó, lấy lý do cần gọi cho người nhà, đối tượng mượn của anh Lợi chiếc điện thoại di động.

Khi đến khu vực chung cư HH2C Linh Đàm, người thanh niên xuống xe nhưng vẫn "vô tình" cầm điện thoại nhãn hiệu iPhone 11 Pro Max của anh Lợi đi thẳng vào sảnh chung cư HH2C. Khi thấy anh Lợi đi sau, đối tượng liền bỏ chạy. Thấy sự việc không bình thường, anh Lợi đuổi theo và hô hoán. Được sự hỗ trợ của người dân trong khu vực, anh Lợi đã giữ được vị khách bất minh.

Đối tượng và tang vật sau đó đã được Công an phường Hoàng Liệt, rồi chuyển đến Đội điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên là Vũ Tuấn Đại. Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, cán bộ Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai xác định, anh Lợi không phải là bị hại duy nhất.

Ngoài phi vụ trên, vào các ngày 17-8, 14-10 và 18-10, Đại đã thực hiện trót lọt 3 vụ cướp giật tài sản với thủ đoạn tương tự. CQĐT Công an quân Hoàng Mai đang điều tra mở rộng vụ án

