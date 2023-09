Đang ngồi uống bia trên đồi vắng, người đàn ông bị cướp điện thoại

Ngày 5-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Kiến An, TP Hải Phòng cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Văn Sơn và Đỗ Minh Quân về tội Cướp tài sản.

Nhóm đối tượng cùng các tang vật bị thu giữ

Trước đó, ráng sáng 22-7, Công an quận Kiến An nhận được trình báo của ông T (ở phường Quán Trữ, quận Kiến An) về việc bị cướp tài sản. Cụ thể, khi đang ngồi uống bia trên đỉnh đồi Thiên Văn, thuộc tổ 8, phường Trần Thành Ngọ, Kiến An, ông T gặp 4 nam thanh niên khoảng 18-20 tuổi, đi 2 xe máy. Một trong số nhóm nam thanh niên này đã hỏi mượn chiếc điện thoại Samsung Galaxy A3 của ông T.

Thấy ông T rút chiếc điện thoại ra, các đối tượng liền dùng vỏ chai thuỷ tinh đe doạ và hành hung ông T để chiếm đoạt chiếc điện thoại. Gây án xong các đối tượng bỏ chạy, nạn nhân đuổi theo và hô hoán. Tuy nhiên, lúc này quanh khu vực không có người qua lại, hỗ trợ, vì vậy chúng đã dừng xe lại và tiếp tục hành hung ông T.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an quận Kiến An đã phối hợp với các đơn vị khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, truy xét các đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 30-8, cơ quan Công an đã làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng gồm Đinh Văn Sơn (SN 2005) và Đỗ Minh Quân (SN 2006), đều ở xã An Thắng, huyện An Lão, Hải Phòng. Chiếc điện thoại là tang vật đã bị thu giữ.

Công an quận Kiến An đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, củng cố hồ sơ, truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm.

