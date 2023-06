Cướp điện thoại rồi ra nghĩa địa đổi trang phục, biển số xe nhằm ‘cắt đuôi’

Ngày 21-6, Công an huyện Bình Chánh tạm giữ hình sự với Nguyễn Hoàng Phúc (28 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra vụ cướp giật điện thoại trên địa bàn.

Phúc là người đã chạy xe máy, cướp giật điện thoại của nữ sinh NLTV (14 tuổi, quê Bến Tre) mà Báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin.

Công an lấy lời khai với Phúc để phục vụ điều tra. Ảnh: CA

Theo điều tra, khoảng 12 giờ 5 phút ngày 15-6, V cầm điện thoại di động ở tay phải đi bộ trên đường bê tông thuộc (ấp 4, xã Vĩnh Lộc A) thì bị nam thanh niên điều khiển xe máy áp sát, cướp giật.

Theo trình báo, điện thoại bị cướp giật hiệu Vivo Y21S; nhân dạng nghi can được miêu tả là khoảng 30 tuổi, đi xe Wave, mặc áo khoác màu xanh của hãng xe công nghệ Gojek.

Đội CSHS, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với Đội 3, Phòng CSHS (PC02), Công an TP.HCM nhanh chóng điều tra, truy xét. Phúc nhanh chóng bị xác định là nghi can.

Trước đó, Phúc mặc đồ xe ôm công nghệ cướp giật điện thoại của nữ sinh. Ảnh cắt từ clip

Tại cơ quan điều tra, thanh niên này khai hồi đầu tháng 6 đã mua nón, áo của hãng xe công nghệ rồi cất ở nghĩa địa ở xã Vĩnh Lộc A với mục đích đi cướp giật.

Hôm 13-6, Phúc chạy xe Wave 59H1-752.62 từ nhà tại tổ 6, ấp 4A, xã Vĩnh Lộc A chạy đến khu nghĩa địa lấy biển số giả, áo, nón để thay.

Khi chạy xe trên đường Quách Điêu rồi rẽ vào đường thuộc tổ 6, ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, Phúc thấy cô gái cầm điện thoại đi ngược chiều nên quay lại cướp giật.

Chạy được một đoạn, Phúc rẽ ở khúc cua thì va chạm với một người đàn ông đang chở hàng theo chiều ngược lại làm ngã xe, vỡ gương chiếu hậu.

Nam thanh niên sau đó tới nghĩa địa thay đổi trang phục, biển số xe với mục đích “cắt đuôi”, tránh bị trinh sát lần ra manh mối. Đến chiều, Phúc mang điện thoại đi bán tại tiệm gần nhà với giá 400 ngàn đồng.

Sợ bị phát hiện, hôm 17-6, Phúc ra nghĩa địa lấy hết nón, áo, biển số… đem qua huyện Hóc Môn vứt bỏ.

Phúc được xác định mới ra tù sau khi bị TAND huyện Bình Chánh xử bốn năm về tội cướp giật tài sản hồi năm 2019. Trước đó, người này cũng bị Công an huyện Long An bắt về tội cướp giật tài sản.

“Người này tỏ ra rất có kinh nghiệm khi thay đổi trang phục, ra nghĩa địa vắng người để cắt đuôi… Anh ta mới ra tù nhưng thực hiện hành động có tính toán, liều lĩnh” – một cán bộ điều tra nói.

