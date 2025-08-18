Người vợ đâm chồng tử vong bị tạm giữ hình sự

Ngày 18-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Hà Thị Lai Hạ (23 tuổi, trú tại khu 1, xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi Giết người. Hạ là người vợ đâm chồng từ vong gây xôn xao dư luận.

Nghi phạm Hà Thị Lai Hạ, người vợ đâm chồng tử vong. Ảnh: Công an cung cấp

Bước đầu công an xác định khoảng 0 giờ 20 phút ngày 17-8, hai vợ chồng D. và Hạ cùng đi ăn liên hoan, uống rượu rồi về nhà ở khu 1, xã Phú Mỹ thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Hạ sử dụng dao nhọn gọt hoa quả đâm vào mạn sườn bên trái anh D. gây chảy máu. Lúc đó, anh D. ôm vết thương bỏ chạy ra ngoài sân thì Hạ tiếp tục cầm dao đuổi theo.

Lúc này, ông Ng.T.M. và bà H.Th.T.H. (bố mẹ của D.) tìm cách can ngăn nhưng không được.

Anh D. bỏ chạy, rồi ngã bất tỉnh trước sân nhà được người thân đưa đi cấp cứu ngay sau đó tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ song nạn nhân đã tử vong.

Nguyên nhân vụ vợ đâm chồng tử vong

Được biết, 2 vợ chồng Hạ lấy nhau được khoảng 5 năm, có một con trai 3 tuổi và cùng làm công nhân tại một doanh nghiệp trên địa bàn.

Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ vợ đâm chồng tử vong, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.