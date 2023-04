Bắt nhóm đối tượng dùng bình xịt hơi cay tấn công cướp điện thoại

Các đối tượng liên quan

Các đối tượng gồm Lê Duy Mạnh, Giáp Văn Diện và Giáp Văn Thăng, cùng sinh năm 2002 và đều trú tại xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 17-4, Công an huyện Việt Yên nhận đơn trình báo của anh D về việc bị nhóm cướp tấn công cướp tài sản. Theo đó, sau khi hẹn qua mạng bán điện thoại di động, nạn nhân mang hàng qua đường nội bộ Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên.

Sau khi nhận điện thoại, chưa trả tiền thì bất ngờ đối tượng đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt anh D và cướp 2 chiếc điện thoại rồi bỏ chạy.

Nhanh chóng điều tra, xác minh, Công an huyện Việt Yên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang và Công an các huyện Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động xác lập đấu tranh chuyên án.

Qua đó, đã xác định và bắt giữ Mạnh, Diện, Thăng đồng thời thu giữ tang vật là 1 xe máy Honda SH125i, 1 bình xịt hơi cay và 2 điện thoại di động là vật chứng của vụ án.

Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/bat-nhom-doi-tuong-dung-binh-xit-hoi-cay-tan-cong-cuop-dien-thoai-pos...Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/bat-nhom-doi-tuong-dung-binh-xit-hoi-cay-tan-cong-cuop-dien-thoai-post537876.antd