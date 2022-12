Bắt quả tang người đàn ông giấu ma túy và súng trong cốp xe

Ngày 3/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Thức (SN 1991, ngụ phường Vĩnh Lợi, TP Rạch Giá) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nguyễn Thành Thức và tang vật.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 2/12, tại 1 con hẻm ở đường Lâm Quang Ky, phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, lực lượng CSĐT Tội phạm về ma túy Công an TP Rạch Giá phối hợp với Công an phường An Hòa (Rạch Giá) tiến hành bắt quả tang Nguyễn Thành Thức đang tàng trữ trái phép ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 1 gói giấy bên trong có chứa nhiều viên nén và bịch nilon nghi là ma túy tổng hợp, số tiền trên 9 triệu đồng.

Khẩu súng và đạn Thức mua ở TP.HCM với giá 3 triệu đồng để phòng thân.

Kiểm tra trong cốp xe của Thức, lực lượng công an còn thu giữ 1 khẩu súng bằng kim loại có 6 viên đạn và 5 viên đạn trong để trong bịch nilon, được cất giấu trong chiếc cặp.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thức, tại căn nhà số 142/6/2 Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Sỏi và phòng trọ ở đường Trần Huy Liệu, phường Vĩnh Lạc (TP Rạch Giá), công an đã thu giữ 102 nén màu nâu và 19 bịch nilon bên trong có chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp.

Tang vật được công an tạm giữ và Thức thừa nhận là thuốc lắc và ma túy đá.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Thức thừa nhận, số ma túy mà công an thu giữ là thuốc lắc và ma túy đá được Thức mua từ TP.HCM với số tiền khoảng 30 triệu đồng đem về cất giấu để sử dụng.

Về nguồn gốc khẩu súng và đạn, Thức khai nhận cũng được mua tại TP.HCM với giá 3 triệu đồng với mục đích về để phòng thân.

