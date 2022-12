Lợi dụng thông tin “tìm con mất liên lạc” để… tống tiền

Ngày 3/12, thông tin từ Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết, Công an quận vừa làm rõ và bắt được đối tượng nhắn tin, tống tiền gia đình có bé gái bị mất liên lạc.

Cụ thể, khoảng 13h30 ngày 2/12, Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Văn L. (SN 1984, trú phường phường An Hải Bắc) về việc con anh là cháu N. T.Th. (SN 2011) đi học phụ đạo tại một trường THCS trên địa bàn, trường đã cho học sinh nghỉ từ 17h30 ngày 1/12 nhưng đến tối khuya cùng ngày vẫn chưa thấy cháu về.

Công an quận Sơn Trà đã làm rõ hành vi lợi dụng thông tin tìm con trên facebook để nhắn tin, tống tiền gia đình nạn nhân của đối tượng Ph.V.C. (ảnh CAST)

Trong lúc anh L. và người nhà đang rất hoang mang, lo lắng vì tìm bé N. T.Th. khắp nơi nhưng vẫn không thấy, thì khoảng 2h ngày 2/12, anh Văn L. bố cháu bé đã nhận được tin nhắn từ số điện thoại 0933587.xx với yêu cầu: “Chuyển khoản vào STK 1031882xx ngân hàng VCB tên Đặng Quốc Khánh 500.000 đồng, tôi sẽ cho thông tin con của gia đình”.

Tiếp đến, chủ số điện thoại lạ trên còn nhắn thêm tin nhắn đe dọa với nội dung: “Lần cuối muốn biết thông tin bé N.T. Th. đang ở đâu thì phải chuyển 1 triệu đồng vào tài khoản đã cung cấp... Nếu gia đình không chuyển tiền, thì sẽ không còn nhận được thông tin nào của bé...”.

Quá lo sợ cho sự an nguy của con gái, anh Nguyễn Văn L. đã lập tức đến Công an phường An Hải Bắc trình báo sự việc. Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên Công an phường An Hải Bắc đã báo báo cáo lãnh đạo Công an quận Sơn Trà để có hướng xử lý.

Qua cử lực lượng khẩn trương truy tìm manh mối cháu bé, đồng thời dùng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy lùng đối tượng nhắn tin tống tiền, Công an quận Sơn Trà đã tìm được bé N.T.Th. đang ở nhà bạn chơi, bé Th. ngay sau đó cũng đã được gia đình đón về nhà. Riêng danh tính, hành vi của đối tượng nhắn tin đe dọa, tống tiền cũng được làm rõ chính là Ph.V.C (SN 1997, trú xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng).

Tại cơ quan Công an, Ph.V.C thừa nhận, mặc dù không hề biết hay liên quan gì đến việc cháu N.T.Th. mất tích, nhưng khi C. lướt trên mạng xã hội thấy thông tin tìm con của gia đình anh Nguyễn Văn L. nên đã nảy sinh ý tưởng kiếm tiền bằng cách: Giả vờ là người nắm rõ thông tin của cháu N.T.Th., sau đó nhắn tin với gia đình của cháu bé để yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của C...

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/loi-dung-thong-tin-tim-con-mat-lien-lac-de-tong-tien--i676391/Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/loi-dung-thong-tin-tim-con-mat-lien-lac-de-tong-tien--i676391/