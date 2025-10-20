Vé số trúng 2 tỉ bị rách: Công ty XSKT Gia Lai trả lời chính thức

Ngày 20-10, luật sư Nguyễn Văn Kỷ, Giám đốc Công ty Luật Kỷ Nguyễn & Cộng sự (Huế) cho biết ông Ph.D. L. (trú xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi) đã nhận được công văn trả lời của Công ty TNHH xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai (Công ty XSKT Gia Lai) về việc ông yêu cầu trả thưởng đối với tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng nhưng bị rách.

Công văn trả lời của Công ty XSKT tỉnh Gia Lai về tờ vé số bị rách trúng 2 tỉ đồng.

Công văn do ông Huỳnh Minh Hùng, Phó Giám đốc Công ty XSKT tỉnh Gia Lai, ký gửi ngày 16-10. Ngoài việc gửi ông L., công văn phúc đáp cũng gửi đến UBND tỉnh, Chủ tịch HĐXSKT tỉnh Gia Lai để báo cáo.

Ông Ph.D. L. là chủ sở hữu vé số dự thưởng 996946C, ký hiệu K39-25 của Công ty XSKT tỉnh Gia Lai trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng trong kỳ quay mở thưởng ngày 26-9. Tuy nhiên, tờ vé số này bị rách rời, tạo lỗ thủng ở giữa và phần rách rời không còn nhưng không ảnh hưởng đến các dãy số.

Tờ vé số trúng 2 tỉ đồng giải đặc biệt nhưng bị rách ở giữa.

Trả lời ông L., Công ty XSKT tỉnh Gia Lai khẳng định tờ vé số dự thưởng 996946C "không đủ điều kiện vé xổ số lĩnh thưởng" đồng thời mong ông L. thông cảm, chia sẻ và tiếp tục ủng hộ vé XSKT tỉnh Gia Lai.

Lý do từ chối trả thưởng được Công ty XSKT tỉnh Gia Lai đưa ra là căn cứ khoản 1, điều 31 Thông tư số 75/2013/TT- BTC ngày 4-6-2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số.

Cụ thể: "Điều kiện vé xổ số lĩnh thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xoá, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng thì công ty XSKT tổ chức thẩm tra xác minh và quyết định việc trả thưởng hay từ chối trả thưởng cho khách hàng" – công văn trả lời trích dẫn.

Luật sư Nguyễn Văn Kỷ cho biết ông sẽ hỗ trợ chủ nhân tờ vé số này khởi kiện Công ty XSKT tỉnh Gia Lai ra TAND khu vực 7 Gia Lai trong thời gian tới để nhờ tòa phân xử.