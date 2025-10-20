Bé gái nghi bị bố dượng bạo hành ở Hà Tĩnh phải khâu 7 mũi, có 3 vết thương ở đầu

Sáng 20/10, bác sĩ Phan Trọng Đà, Khoa Chấn thương và Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh cho biết, sau gần một ngày được điều trị, sức khỏe và tâm lý của cháu bé học lớp 5 ở Hà Tĩnh nghi bị cha dượng bạo hành đã dần ổn định.

Các y, bác sĩ chăm sóc cho cháu bé.

Theo bác sĩ Đà, cháu nhập viện trưa 19/10, trong tình trạng hoảng loạn, chấn thương tâm lý nặng, có ba vết thương vùng đầu nghi do vật cứng gây ra - hai ở đỉnh đầu, một ở vùng chẩm.

"Các bác sĩ đã khâu tổng cộng 6-7 mũi. Ngoài ra, toàn thân cháu bầm tím, có nhiều vết sẹo cũ cho thấy từng bị đánh đập trước đó nhiều lần", bác sĩ Đà nói.

Điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Hải Hà cho biết, bệnh viện đã bố trí phòng riêng cho cháu và bà nội, cử nhân viên túc trực 24/24 giờ để giúp ổn định tâm lý. Tất cả chi phí ngoài bảo hiểm y tế được miễn giảm hoàn toàn, bệnh viện còn hỗ trợ suất ăn miễn phí mỗi ngày cho bé và người chăm sóc.

Y, bác sĩ đang thay băng cho cháu bé.

Trước đó, chiều 19/10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh bé gái học lớp 5 tại Trường Tiểu học Cổ Đạm (xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) bị thương tích, phải nhập viện ở Nghệ An điều trị. Cơ thể bé xuất hiện nhiều vết bầm tím, vùng đầu có vết thương rách da đã được băng bó.

Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú thôn Kỳ Tây, xã Cổ Đạm) – người đàn ông nghi bạo hành con riêng của vợ, bị công an bắt giữ. Ảnh: CAHT.

Ngay sau khi vụ việc lan truyền, Công an xã Cổ Đạm phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) vào cuộc xác minh.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định cháu bé là con riêng của chị B.T.B. (quê Sơn La). Sau khi ly hôn, chị B., kết hôn với Nguyễn Văn Nam và cùng sinh sống tại thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm.

Theo thông tin mới nhất từ Cổng thông tin Công an Hà Tĩnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ đối với Nguyễn Văn Nam để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.