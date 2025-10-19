Vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong: Công an điều tra hành vi giết người

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 12 ở Thanh Hóa bị bạn cùng trường đâm tử vong, tối 18/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang điều tra, xác minh về hành vi giết người.

Theo đó, hai nam sinh học cùng trường THPT Đặng Thai Mai (xã Quảng Bình) là P. T. B. N. (SN 2009, trú tại xã Quảng Bình, học sinh lớp 11A9) và L. Q. H. (SN 2008, trú tại xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hoá, học sinh lớp 12A8) không có mâu thuẫn từ trước.

Tuy nhiên, ngày 17/10, xuất phát từ mâu thuẫn bột phát trong lúc học môn thể dục vào buổi sáng, sau khi tan trường, L.Q.H. cùng với L.Đ.A. (SN 2008, trú tại xã Quảng Bình, bạn cùng lớp với H.) chặn đường, sử dụng tay, chân, mũ bảo hiểm đuổi đánh P.T.B.N.

Trong lúc bị đánh, P.T.B.N. đã rút dao bấm mang theo người đâm L.Q.H. khiến H. bị thương, sau đó tử vong tại Bệnh viện đa khoa Quảng Xương.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: CTV

Trước đó, báo cáo của Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Thai Mai cho biết, khoảng 11h30 ngày 17/10, tại cây xăng Xuân Hà (xã Quảng Bình), hai học sinh của trường là L.Q.H. (lớp 12A8) và P.T.B.N. (lớp 11A9) gặp nhau và xảy ra xích mích. Trong lúc xô xát, N. đã dùng dao đâm vào cổ H.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, em H. được bạn bè và người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương, nhưng không qua khỏi.

Khi nắm được thông tin, Ban Giám hiệu cùng giáo viên chủ nhiệm đã có mặt tại hiện trường và bệnh viện để nắm bắt tình hình, đồng thời phối hợp với gia đình nạn nhân và Công an xã Quảng Bình xử lý vụ việc.

Ông Nguyễn Ngọc Hồng - Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Thai Mai cho biết, qua nắm bắt ban đầu, giữa hai học sinh này trước đó không có mâu thuẫn trong trường.