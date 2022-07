Bắt khẩn cấp băng nhóm chém người đứt lìa bàn tay ở Cần Thơ

Thứ Bảy, ngày 09/07/2022 15:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

Do mâu thuẫn tình cảm trên mạng xã hội, một người đã bị chém đứt lìa bàn tay…

Ngày 9/7, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết, cơ quan điều tra đang thụ lý vụ án “Cố ý gây thương tích”, xảy ra tại phường An Bình.

Đồng thời đang tạm giữ hình sự: Nguyễn Thành Nhân (SN 1997, ngụ tỉnh Vĩnh Long), Danh Qui (SN 1995, ngụ tỉnh Hậu Giang), Mai Thanh Út (SN 1990), Mai Trọng Tuệ (SN 2001) và Trần Quốc Được (SN 1997) - cùng ngụ TP Cần Thơ, để điều tra về hành vi trên.

Các đối tượng trong vụ việc.

Theo kết quả điều tra, tối 6/7, Công an phường An Bình (quận Ninh Kiều) phát hiện nghi vấn có hai nhóm thanh niên mang theo hung khí nhằm giải quyết mâu thuẫn ở khu vực rạch Cái Sơn.

Công an phường An Bình đã triển khai lực lượng nhanh chóng đến hiện trường. Công an quận Ninh Kiều ngay sau đó đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ, đồng thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương triển khai lực lượng nhằm ngăn chặn hai nhóm thanh niên trên.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ đã ập vào bắt quả tang Nhân, Được, Tuệ, Qui, Út và những người liên quan, tạm giữ 2 dao bấm, 3 dao tự chế, ống kim loại, súng bắn điện và cùng các tang vật khác.

Các đối tượng khai nhận ngày 5/7, Nhân được một người bạn nhờ giải quyết mâu thuẫn với người khác.

Người bạn của Nhân và N.T.K.V. cùng có tình cảm với một cô gái, sau đó xảy ra mâu thuẫn trên mạng Facebook. Nhân đã gọi cho nhóm của V. để nói chuyện, với mục đích hòa giải.

Tối 6/7, nhóm của Nhân bị chửi và thách thức nên đã cùng nhau vào rạch Cái Sơn để tìm đánh nhóm người vừa chửi. Nhóm của Nhân đi trên nhiều xe máy đến cầu Cái Sơn, sau đó chia hung khí nhằm mục đích đánh nhau.

Khi đến trước số nhà 272C/7 khu vực 6, (gần đám nhóm họ - đám cưới), Được bước xuống xe cùng với Nhân và Nghĩa (chưa rõ lai lịch) cầm dao xông về phía trước.

Lúc này, Duy cầm cây chĩa cùng nhiều người khác cũng xông đến nhóm của Nhân. Nhân khi đã bắn súng điện về phía Duy, Được vung dao chém, dẫn đến hai nhóm ẩu đả.

Lúc này lực lượng công an kịp thời ập vào bắt quả tang những người liên quan. Ngoài 5 đối tượng bị tạm giữ hình sự, cơ quan công an đã triệu tập, truy xét và lập hồ sơ điều tra những người liên quan.

Sau vụ ẩu đả, gia đình phát hiện Hoàng Lê Duy (SN 1982, ngụ địa phương) bị chém đứt lìa bàn tay trái nên khẩn trương đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau đó nạn nhân được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để nối lại bàn tay trái. Quá trình điều tra xác định, Được là người cầm dao trực tiếp chém Duy dẫn đến đứt lìa bàn tay trái.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo Công an quận Ninh Kiều phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy xét.

Theo đó làm rõ hành vi của các đối tượng trong vụ án để xử lý nghiêm hành vi “Cố ý gây thương tích”, thể hiện tính côn đồ, dùng dao chém người đứt lìa bàn tay.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/bat-khan-cap-bang-nhom-chem-nguoi-dut-lia-ban-tay-o-can-tho-d558754....Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/bat-khan-cap-bang-nhom-chem-nguoi-dut-lia-ban-tay-o-can-tho-d558754.html