Quản lý quán karaoke chém lìa tay khách hát giữa mùa dịch

Thứ Hai, ngày 31/08/2020 19:00 PM (GMT+7)

Trong lúc thanh toán tiền hát đã nảy sinh mâu thuẫn, quản lý quán karaoke dùng dao chém khách hát rụng 1 cánh tay.

Ngày 31/8, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, Thượng tá Nguyễn Văn Trịnh, Trưởng Công an huyện Thái Thụy, tỉnh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Sự (SN 1989, trú tại thôn Đông, xã Tân Học, huyện Thái Thụy) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào lúc 21h45 ngày 6/8, một nhóm thanh niên người Hải Phòng gồm Trần Đức Hưởng (SN 1991, trú tại xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên); Đặng Hồng Sơn (SN 2001); Trương Thiên Dũng (SN 1999, cùng trú tại quận Kiến An); Lê Mạnh Vững (SN 1993, trú tại thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão); Trần Văn Nam (SN 1990); Hoàng Phú Hải (SN 2000) Lê Trọng Tấn (SN 1990, cùng trú tại huyện Thủy Nguyên) cùng một thanh niên tên Lợi và 1 người phụ nữ hiện nay công an chưa xác định được danh tính đến Bảo Vinh (ở tổ dân phố Ngoại Trạch, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) để hát karaoke.

Quán karaoke Bảo Vinh.

Quán karaoke này do bà Phạm Thị Hoa (SN 1955, trú tại tổ dân phố số 5, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) làm chủ. Đến khoảng 22h30 cùng ngày, nhóm thanh niên kể trên ra về.

Lúc này, anh Lê Mạnh Vững ra thanh toán tiền. Trong lúc thanh toán, giữa anh Vững và anh Phạm Việt Thành (SN 1981, con trai bà Hoa) đã xảy ra mâu thuẫn.

Thành sau đó đã dùng bình chữa cháy đánh anh Vững nhưng không trúng. Thấy Vững bị đánh, cả nhóm thanh niên Hải Phòng bạn của Vững chạy tới ứng cứu.

Khung cảnh hỗn loạn tại quán karaoke Bảo Vinh thời điểm sự việc xảy ra.

Thấy Thành bị vây đánh, Phạm Văn Sự là quản lý của quán karaoke Bảo Vinh đã tới can ngăn thì bị nhóm thanh niên đuổi đánh. Sự đã chạy lên tầng 2 của quán karaoke lấy con dao chém vào vai của Vững rồi chạy lên tầng 3.

Vững và một số thanh niên chạy lên tầng 3 tìm Sự, còn Nam, Hải, Tấn, Dũng cầm theo dao, vỏ chai bia theo sau. Lên tới tầng 3, phát hiện Sự đang trong phòng, nhóm thanh niên dùng vỏ chai bia, điếu cày, dao, gạch ném về Sự.

Sự liền cầm dao chém về phía Nam, Hải, Tấn, Dũng. Hậu quả của vụ việc, Sự và Thành đều bị thương. Về phía nhóm thanh niên đến hát, Vững, Nam, Hải, Tấn, Dũng bị thương. Trong đó, Trương Thiên Dũng bị thương nặng nhất khi bị Sự chém lìa tay trái, từ phía cẳng tay trở xuống và không còn khả năng hồi phục.

Những người bị thương sau đó đã được đưa đến trung tâm y tế và các bệnh viện để cấp cứu, chữa trị.

Về phía quán karaoke Bảo Vinh, vì bất chấp lệnh cấm hoạt động trong mùa dịch COVID-19 và để xảy ra sự việc nghiêm trọng nên tạm thời đã bị cơ quan chức năng rút phép hoạt động.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thái Thụy đang tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo luật định.

