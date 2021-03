Đòi nợ 1 triệu đồng, người đàn ông bị cháu vợ chém đứt gần lìa tay

Thứ Bảy, ngày 06/03/2021 10:00 AM (GMT+7)

Đến đòi khoản nợ 1 triệu đồng từ trước đó, dượng rể bị cháu đem “hàng nóng” đến chém đứt gần lìa cổ tay.

Ngày 5/3, Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Á Phương (23 tuổi, ngụ xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Phương.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 27/2, Phương đến khu vực nhà ông Đinh Trung Kỳ (39 tuổi, ngụ thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú (là dượng rể của Phương) chơi. Thấy Phương, ông Kỳ đã đòi 1 triệu đồng Phương nợ trước đó. Tuy nhiên, thanh niên này không trả nên cả 2 xảy ra cự cãi.

Đến khoảng 13h30 cùng ngày, Phương về nhà mang theo dao tự chế quay lại chém khiến ông Kỳ bị đứt gần lìa cổ tay trái. Gây án xong, Phương bỏ trốn khỏi địa phương, còn ông Kỳ được đưa đi cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng hình sự Công an huyện Châu Phú đã nhanh chóng tiến hành điều tra, xác minh và truy tìm đối tượng.

Sau thời gian vận động, đến ngày 1/3, Phương đến Công an huyện Châu Phú đầu thú và thừa nhận hành vi của mình.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/phap-luat/doi-no-1-trieu-dong-nguoi-dan-ong-bi-chau-vo-chem-dut-gan-lia-tay-1802331.tpo